Hija de Michael Jackson asegura que fue abusada sexualmente

En el 2009, el mundo se paralizó cuando se dio a conocer la muerte de Michael Jackson. Este 2017, su hija Paris Hilton vuelve causar revuelo tras su reciente entrevista a la revista Rolling Stone, reseñó Americatv.

La hija mayor del denominado ‘Rey del pop’, no tuvo reparos en declarar sobre la inesperada muerte de su padre. Y es que ella cree que a su padre lo asesinaron.

“Por supuesto, estoy convencida. Sé que suena a teoría conspirativa, pero sus fans y su familia sabemos que todo fue un engaño. Quiero vengarme, pero esto es como el ajedrez y voy a intentar jugar mi partida la mejor manera posible. Eso es todo lo que puedo decir ahora”, dijo Paris Jackson a la revista Rolling Stone.

Paris también fue consultada sobre sus intentos suicidas cuando apenas tenía 15 años ¿Qué pasaba por la mente de la adolescente en ese momento?

“Me odiaba y tenía la autoestima muy baja. Pensaba que no podía hacer nada. No pensaba en nada y no me importaba nada. (…) Lo había intentado varias veces antes, pero fue aquella vez cuando se hizo público. El hospital donde fui tenía la norma de al tercer intento, había que tratarme psicológicamente. Y lo hice”, contó Paris.

Asimismo, Paris reveló que a los 14 años, fue víctima de una agresión sexual por parte de “un completo extraño”.

“No quiero dar muchos detalles. Pero no fue una buena experiencia y fue muy difícil para mí. En esa época no le dije a nadie”, indicó Paris, quien este año debutó como modelo de Chanel.

Por otro lado, Paris se refirió a las acusaciones de abuso sexual en contra de Michael Jackson. La joven de 21 años defendió a su padre y no dudó en desmentir las acusaciones. Y es que aseguró que el intérprete de ‘Beat it’ lloraba todas las noches por los comentarios negativos.

“Por la noche nos lloraba. Imagina lo que es ver a tu padre llorando y diciéndote que le mundo le odia por algo que nunca hizo. Para mí, eso era lo único que importaba. Y empecé a odiar al mundo por lo que le estaba haciendo ¿Cómo pudo ser la gente tan mala? Nadie, excepto nosotros, sabe cómo era Michael como padre, y si lo supieran cambiaría su percepción de él para siempre. No nos mentía, quería que tuviéramos la mejor infancia posible, pero también que supiéramos cómo era el mundo real”, precisó la hija de Michael Jackson.