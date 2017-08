Julia Roberts y Richard Gere serían pareja, ¡27 años después de protagonizar ‘Pretty Woman’!

Esta noticia ha sido una bomba para el universo de Hollywood. El escándalo del momento involucra a la actriz Julia Roberts y a su colega Richard Gere en un romance secreto, según reveló la revista ‘Start’.

Ambos actores fueron pareja en el clásico de Hollywood ‘Pretty Woman’ hace 27 años atrás y de acuerdo a la publicación, los actores se habrían vuelto a encontrar en el 2015 en una reunión para celebrar los 25 años de la película. Aquí, se saludaron de un ‘manera misteriosa.

Aunque la historia que protagonizaron en el filme enamoró a más de uno y muchos se emocionen con que esta relación supere la ficción para vivirse en la vida real, lo que genera muchas dudas es que Julia está casada desde hace 15 años con Danny Moder. Sin embargo una persona cercana a ella indicó que hace algunos meses terminó su relación con el director.

“Ellos sabían que no era apropiado besarse de esa manera. Pero no pudieron evitarlo, ambos siempre han sido el uno para el otro. Hasta ahora, el momento no era adecuado, pero ahora los amigos se preguntan si eso cambiará”, comentó la fuente.

Hasta el momento ninguno de los actores ha declarado al respecto, pero dicha fuente confía en que en poco tiempo lo publicarán ya que el destino siempre los ha unido. “Se han reunido varias veces en cenas muy discretas incluyendo una muy íntima en un restaurante de cinco estrellas en un Hotel de L.A. Mucha gente piensa que sería mejor que hicieran pública su relación en vez de andar a escondidas. Es como que Julia y Richard están destinados a estar juntos”.