La comedia es lo que mejor se le da a Nangel Giménez

Nangel Giménez es un reconocido actor, productor, escritor y director de exitosas piezas teatrales que un buen día decidió radicarse en la ciudad de Miami.

Giménez se ha hecho popula gracias a sus divertidos videos en la red social Instagram. Tiene más de 48 mil seguidores y se ha convertido en uno de los favoritos de otros grandes de la comedia como @orlandotv, @abelardo, @jrjuniorshow, @deiviscorrea, @emmanueldosreis, @manualerod y @markomusica.

En Miami ha cosechado éxitos debido a su trabajo juntoa Marco Pérez, @markomusica y comediantes como @jrjuniorshow y @deiviscorrea. “Mi experiencia en teatro me ayuda mucho para desenvolverme y realizar los sketches que quiero transmitir a mis seguidores”, afirma Giménez.

-¿Cómo te inicias en el mundo de las tablas?

-Con la falta de oportunidades, nos vimos en la necesidad de crearnos un espacio nosotros, y lo iniciamos con la obra Yo Si Monto Cacho ¿Y Tú?, con funciones agotadas, de jueves a domingo por más de un año. Y decido en conjunto con mi socio, crear más obras de teatro que aparte de ofrecer la buena comedia, brindaran un mensaje positivo al público.

– Definitivamente tu género para interpretar, producir y escribir es la comedia. ¿Por qué?

-Me encanta poder tener el don de hacer sonreír con un gesto, mueca o pieza teatral. Ya que he incursionado anteriormente en otras ramas del entretenimiento, y la comedia es el lugar en el que más cómodo me siento.

-¿Qué te falta por hacer en el medio artístico?

-Me gustaría hacer cine en un futuro, pero no es algo en lo que pienso frecuentemente; trato de crear un buen contenido en redes sociales, que pueda trascender en el tiempo y que no sea solamente por moda.

-¿Has contemplado regresar en algún momento a Venezuela?

-Mi sueño es presentarme nuevamente en mi país, reunir a los actores que en algún momento me tendieron la mano sin yo ser conocido y hacer un gran show en el Aula Magna de la UCV.