Los ganadores de los American Music Awards 2016

El Mercurio Fuente

Los American Music Awards 2016 se entregaron la noche del domingo en una ceremonia que se realizó en el Microsoft Theater de Los Ángeles. El rapero canadiense Drake partió como máximo favorito con 13 nominaciones, seguido por Rihanna, con siete candidaturas, y Justin Bieber, con cinco.

Los ganadores de estos galardones son elegidos, mediante votaciones, las cuales se realizaron desde el portal de los American Music Awards, así como por las redes sociales.

Luego de esta performance, los conductores de la gala, Gigi Hadid y Jay Pharoah, bromearon sobre el todavía muy espinoso tema de las elecciones en los Estados Unidos.

Tras ello, se anunció al primer ganador de la noche en la siguiente categoría:MEJOR GRUPO DE POP ROCK: Twenty One Pilots.

Continuaron los números musicales. Niall Horan, ex integrante de One Direction, entregó una versión muy sentida de “This Town”, su primer single en solitario.

Luego las Fifth Harmony se presentaron con “That’s My Girl”.



Se entregó el premio a MEJOR ÁLBUM DE RAP/ HIP HOP: Drake por “Views”.

Volvieron los números musicales. El dueto The Chainsmokers se unió a la cantante Halsey y al baterista Travis Barker para el tema “Closer”.

Siguió James Bay. Luego Shawn Mendes con “Treat You Better” y “Mercy”.

Se anunció un nuevo premio.MEJOR GRUPO DE EDM: The Chainsmokers.

El dueto agradeció que el premio le dé un espacio a un género como el EDM y arrancaron risas al asegurar: “Nosotros nunca ganamos nada”. Tomó la posta The Weeknd con una versión en vivo de “Starboy”. Tras ello se anunció un nuevo premio.



COLABORACIÓN DEL AÑO: Fifth Harmony y Ty Dolla con “Work”

MEJOR CANCiÓN DE COUNTRY: Tim McGraw por “Humble and Kind”

Apareció en escena Ariana Grande para cantar junto a Nicki Minaj el tema “Side to side”. Tercer single de “Dangerous Woman”, el nuevo disco de la cantante pop. El álbum es producido por el productor Max Martin, autor de algunos principales hits pop de los últimos tiempos.Se anunció un nuevo trofeo.

MEJOR ARTISTA NUEVO: Zayn

“Ha sido un año muy loco. Debo agradecerle a los que me han acompañado día a día. La verdad no esperaba que siguieran votando por mí”, gracias, dijo Zayn Malik, quien luego recibió un beso de Gigi Hadid, su novia.

Tras este premio, ingresó John Legend para presentar en vivo “Love Me Now”, su nuevo tema. Su esposa, Chrissy Teigen, se encargó de hacer la presentación.

Fue el turno luego de Twenty One Pilots con el tema “Heathens”. Y finalmente se anunció un nuevo premio.

MEJOR ARTISTA DE RAP: Drake

Desde Suecia, se hizo una conexión en directo con Justin Bieber, quien está de gira con el álbum “Purpose”.

Se anunció un nuevo trofeo.MEJOR BANDA SONORA: “Purple Rain” (1984)

Lady GaGa ingresó para presentar en vivo “Millon Reasons”, tema de “Joanne”, su nuevo álbum. Tras ello se anunció un nuevo trofeo.

MEJOR GRUPO O DÚO COUNTRY: Florida Georgia Line

MEJOR GRUPO DE ROCK O ALTERNATIVO: Twenty One Pilots

La banda Green Day tocó en vivo “Bang Bang”, su nuevo tema.

PREMIO ESPECIAL: Sting

MEJOR ARTISTA POP ROCK FEMENINA: Selena Gómez

ARTISTA DEL AÑO: Ariana Grande

La ceremonia cerró con Maroon 5 y Kendrick Lamar cantando “Don’t Wanna Know”.