Revelan de qué se avergonzaba Juan Gabriel

La vida íntima de Juan Gabriel siempre fue objeto de rumores; sin embargo, tras su muerte las especulaciones crecieron, debido a que el cantante jamás afirmó si era homosexual y cómo había procreado a sus hijos con Laura Salas. Sin embargo, ahora a través de un libro inédito se destapa que al “Divo de Juárez” le avergonzaba ser gay.

De acuerdo con Las Mañanitas Show, en la publicación “Juan Gabriel: Lo que se ve, no se pregunta” Braulio Peralta revela que Sabina Berman contaría la vida homosexual que llevaba el compositor, quien se opuso por el qué dirán y por sus hijos, ya que no deseaba que lo vieran mal.

“El encuentro que Sabina tuvo con él es muy importante, ya que sería la guionista de su biografía. No llegaron a un acuerdo económico, porque a Juan Gabriel no le gustó la idea de que apareciera la verdad de su vida o una parte de la verdad su vida, porque nadie puede negar que tiene sus hijos, pero tampoco se puede negar que llevaba una vida gay. Un motivo para negarse fueron sus hijos y yo creo que también el tiempo, pero esto es una deducción mía: a Juan Gabriel se le pasó el momento de decir: Soy gay'”, comentó.

Aunque se trata de un libro que no cuenta con la autorización del heredero universal de Juan Gabriel, Peralta destacó que descartan en lo absoluto alguna repercusión legal por parte de Iván Aguilera, ya que sólo narran cómo fue su convivencia con el artista. “Yo veo muy difícil, no me van a demandar porque es un trabajo periodístico. No estamos haciendo un mal uso de la imagen pública de Juan Gabriel, estamos recordando su muerte y su duelo”, agregó.