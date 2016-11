Tras la muerte de Leonard Cohen sus ventas aumentaron más de 400%

EFE Fuente

La muerte de Leonard Cohen marcó a sus seguidores y así lo demostraron al incrementar el consumo de su música después de su fallecimiento el pasado 10 de noviembre en su casa de Los Angeles, California.

Según el sitio NME, la popular canción “Hallelujah” (1984) volvió al ranking de singles en Estados Unidos la semana pasada. Además, el compilado The Essential Leonard Cohen entró a la lista Billboard 200 en el puesto número 13, sumando 20 mil unidades en ventas, de las cuales 11 mil fueron del álbum tradicional.

Su más reciente disco You Want It Darker subió en la misma lista al número 7, aumentando un 197% sus ventas. En el Reino Unido, el álbum también escaló 22 puestos, hasta alcanzar el séptimo, mientras que Essential entró al listado en el puesto 26.

Gracias a esto, el consumo de la música de Cohen se superó el 400% la semana siguiente a su muerte (17 de noviembre), equivalente a más de 18 millones de copias entre discos y singles. En la cifra se incluye el uso de los temas del canadiense en plataformas on demand (Spotify, Apple Music, entre otras).

Hace pocos días, el representante del músico Robert B. Kory, aseguró que el artista había sufrida una “caída nocturna” en su hogar de Estados Unidos, lo que podría haber ocasionado su muerte tres días después mientras dormía.