Venevisión tiene dos nuevos animadores atómicos

Este lunes 3 de Julio a las 4:00 pm, Atómico, la revista infantil- juvenil de las tardes de Venevisión, suma dos nuevos animadores, se trata de Grace Trocell y Raoul Gutiérrez.

Los nuevos presentadores del show sustituirán a Mariana Álvarez y Juan Carlos Denis, que emprenderán una nueva etapa en sus carreras profesionales en el exterior.

Mariana y Juan Carlos, se despiden del exitoso programa vespertino, después de tres años, tiempo en cual vivieron una experiencia fructífera, que les permitió superarse, porque como ellos mismos expresaron en una entrevista a través del magazine Portadas, Venevisión fue una escuela que les brindó grandes oportunidades.

Grace y Raoul

“Recuerdo que de pequeña llamaba por teléfono a los estudios de Atómco para participar en los concursos, y ahora yo voy a recibir esas llamadas, me parece un sueño hecho realidad”, dijo Grace Trocell, la joven de 20 años.

Trocell se inició en las tablas desde niña, de la mano del Grupo de Teatro Colibrí, actuando en obras infantiles, “mi mentor es José Manuel Ascensao, mi profesor, amo el teatro, se puede decir que el Grupo Colibrí es mi Alma Mater, hasta los 18 años, crecí allí, y hoy me siento muy orgullosa de decirlo, porque recibí una gran formación.También complementé mi educación, viajé a Miami, tomé clases y actué allá. Aquí en Venezuela también asistí a clases con Matilda Corral, en el Gimnasio de Actores, una excelente profesora. Recibí además la instrucción en materia de actuación, con el actor y conductor Orlando Urdaneta”. La talentosa joven está dedicada a formarse como una actriz integral, de hecho funge como actriz de doblaje.

“Para mi es una vivencia increíble, solamente con el hecho de ya estar en el programa, y tener la oportunidad de compartir con un canal que es tan reconocido, trabajando con personas muy profesionales. Desde la productora general y todos me han recibido muy bien, ya de entrada es genial, más allá de un trabajo, esto es súper divertido para mi, me siento muy bien, porque es un gran logro para mi carrera, me encanta”- expresó por su parte Raoul Gutiérrez-.

“Soy actor de teatro, allí aprendí, crecí, me he formado con el grupo Skena, de Basilio Alvarez, Juan Carlos Ogando; también con Séptimo Piso de Dairo Piñeres, entre otras compañías. Trabajo ahora con el Grupo Nueva Era”.

Gutiérrez quien en la actualidad cursa el octavo semestre de Comunicación Social, en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), mención Publicidad, también estudiará producción escénica.

