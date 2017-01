West no cantará en investidura de Trump

El País Fuente

Elton John no quiere actuar para Trump. Tampoco Justin Timberlake, ni Katy Perry ni Bruno Mars. Ni siquiera Kanye West, que mantiene una relación cercana con el presidente, cantará en la famosa gala inaugural que tendrá lugar mañana sábado en el Washington Convention Center.

La lista de artistas que han declinado la propuesta de actuar en la ceremonia es bastante abultada pero lo que parece claro, según han publicado en exclusiva Washington Examiner, es que Donald Trump y Melania cumplirán la tradición de bailar por primera vez como presidente y primera dama acompañados por las notas de My Way, de Frank Sinatra. El cantante de jazz Erin Boehme y otros dos artistas –un hombre y una mujer– de Nashville serán los encargados de interpretar el famoso estribillo (I did it my way –Lo hice a mi manera–).

A Nancy Sinatra no le ha hecho demasiada gracia que la canción de su padre suene en la ceremonia. “Solo recuerden la primera línea de la canción”, escribió en su cuenta de Twitter. La hija del intérprete se refería al verso “And now, the end is near” (y ahora, el final está cerca).

Sin embargo, tras un titular de CNN que decía: Nancy Sinatra is not happy Trump will use her father song at inauguration (Nancy Sinatra no está contenta con que Trump use la canción de su padre), la cantante se apresuró a contestar en su perfil: “Eso no es cierto. Nunca he dicho eso. ¿Por qué mientes CNN?”.