Senador colombiano pide que nuevo acuerdo de paz se firme cuanto antes

EFE Fuente

El senador colombiano Iván Cepeda, que participó en la fase final de la negociación de paz con la guerrilla de las FARC, pidió hoy que la firma y refrendación del nuevo acuerdo, alcanzado el pasado 12 de noviembre en La Habana, se haga cuanto antes, ojalá esta misma semana.

“Esa es una situación que no admite dilación, que no admite más tiempo, es necesario que se proceda ya. Estamos hablando no de semanas, estamos hablando de días y creo que esa es una decisión que se tomará en las próximas horas y que va a tener unas consecuencias prácticas en el país”, aseguró a Efe Cepeda, senador del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA).

El máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, anunció este domingo que viajaría de Cuba a Colombia para la firma del nuevo acuerdo de paz.

Al respecto, medios locales informaron hoy que la firma del nuevo acuerdo podría hacerse mañana mismo en Bogotá o en Santa Marta, en el norte del país, pero el Gobierno no ha confirmado ni fecha ni lugar.

El pasado sábado, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, manifestó que el próximo miércoles presentará al Congreso el nuevo acuerdo para someterlo a discusión y definir la forma de ser refrendado.

Cepeda aseveró que el mecanismo a seguir hizo parte del diálogo en la capital cubana y que “en el acuerdo del 12 de noviembre está previsto que la refrendación se pacte entre el Gobierno y la guerrilla, y creo que es lo que va a ocurrir”.

Sobre la opción de refrendarlo a través del Congreso, dijo que esa es la más viable y que se debe dar a través de “una proposición que debe ser votada por ambas cámaras”.

El primer acuerdo de paz del Gobierno con las FARC fue sometido a aprobación en un plebiscito celebrado el pasado 2 de octubre en el que los colombianos rechazaron lo pactado, lo que obligó a reabrir la negociación para incorporar propuestas de los promotores del “no” en esa consulta.

Por eso se plantea ahora la posibilidad de que la refrendación la haga el Congreso, ya que otro plebiscito requería un plazo mayor de tiempo para organizar la consulta y un enorme gasto financiero.

Al referirse a la fecha en que comenzará la aplicación del nuevo acuerdo, si finalmente es aprobado, Cepeda indicó que, según la guerrilla, comenzará “cuando haya una ley o un decreto de amnistía y la excarcelación de la gente que tiene en las cárceles”.

“Ese yo creo que sería el momento en el que podríamos hablar del ‘día D’. Por lo menos lo que ha puesto ahí la guerrilla como su exigencia para poder comenzar a concentrarse y a dejar las armas”, precisó.

El senador defendió, además, los cambios hechos al acuerdo original para incorporarle propuestas de la oposición agrupada en el “no”.

“No es cierto que este sea un acuerdo simplemente retocado, sometido a un maquillaje secundario; eso es decirle mentiras a la gente. Sí ha habido un trabajo muy serio”, apostilló.