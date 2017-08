Un tirador retiene a varios rehenes en un restaurante de EEUU

La Policía de Charleston (Carolina del Sur, EE.UU.) responde a una situación en la que hay “un tirador activo” cerca de la calle King y solicita a los presentes que se mantengan alejados de la zona, según fuentes policiales que citan medios locales.

El tiroteo ha tenido lugar en el restaurante Virginia, de acuerdo con las personas que trabajan en la zona donde se encuentra ese establecimiento.

El alcalde de la ciudad, John Tecklenburg, ha descartado que se trate de un acto de terrorismo o de un crimen de odio y ha señalado que el sospechoso es “un empleado descontento”.

