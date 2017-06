El buen uso de las Tarjetas de Crédito

Nota de prensa Banplus Fuente

Una tarjeta de crédito es un medio de pago, una herramienta de financiación que los bancos otorgan a sus clientes para adquirir bienes y servicios, quienes a su vez se comprometen a asumir la obligación de devolver el importe y pagar intereses, comisiones y gastos, si se producen. Las tarjetas de crédito son algo más que un avance tecnológico del mundo financiero, son contratos entre entidades y tarjetahabientes y unos excelentes instrumentos de identidad, pues indican el desenvolvimiento económico que una persona tiene, garantizándole respaldo para sus futuras transacciones.

El buen uso de las tarjetas es total responsabilidad del titular de la misma y de ello dependerán sus referencias futuras. En cuanto a cuáles son los criterios para otorgar este beneficio, Ernesto Díaz, vicepresidente de Medios de Pago de Banplus Banco Universal explica que “cada banco fija sus políticas según los distintos controles de riesgo, tomando en consideración los ingresos que devenga el solicitante y su historial crediticio, además de los recaudos habituales como una constancia de trabajo, comprobantes de los movimientos bancarios de los últimos tres meses y, en algunos casos, una certificación de ingreso”.

Hay diversidad de instrumentos para todos los perfiles, estos asociados a las principales franquicias mundiales de tarjetas: MasterCard y Visa. Generalmente, los bancos ofrecen ambas marcas en distintas modalidades según el nivel de transacciones de la persona, así pueden haber Clásicas, Doradas, Platinum, Infinite y Black, que difieren estratégicamente en el abanico de beneficios que brindan a los usuarios y en el límite de crédito. “La ampliación del crédito está directamente relacionada con el estudio del patrón de consumos y pagos que refleje el titular de la tarjeta y en particular con las políticas de la organización. En nuestro caso tratamos que estas revisiones se hagan dos veces al año, especialmente en el contexto actual”, explica Díaz.

Pagar a tiempo para cuidar su récord

Como estrategia de mercadeo muchos bancos otorgan tarjetas de crédito a “no clientes tradicionales”, esto es a personas que no necesariamente tienen una conexión con el emisor, pero de igual forma se hace una detallada revisión del perfil. Para el adecuado uso de estas herramientas, el vicepresidente Díaz de Banplus comenta que “la mejor práctica es no atrasarse con los pagos, porque mantener un buen récord ayuda a una saludable relación, no solo con el Banco emisor también con el resto de los miembros del Sistema Financiero Nacional, por lo que hay que planificar bien las cuentas. Si por ejemplo, la tarjeta de crédito factura el día 1 de cada mes, se deben tratar de hacer los nuevos consumos a partir del día 2, así se logra un período con mayor amplitud para pagar la deuda. En nuestro caso una vez que factura la tarjeta, el cliente posee un plazo máximo de 20 días para realizar el pago mínimo o total”.

Conozca todos los beneficios de su TDC

Otro consejo es aprovechar muy bien los beneficios adicionales como los avances de efectivo, las líneas de crédito paralelas para adquirir bienes o servicios en la red de comercios afiliados o financiamientos extras y las promociones asociadas que seguramente ayudarán al usuario en su desenvolvimiento diario. Y en el caso de pequeñas y medianas empresas, los consejos son iguales, ya que las tarjetas de crédito empleadas adecuadamente son un excelente medio de financiamiento para la producción. Es cuestión de conocer a fondo todas las bondades y aprovecharlas con racionalidad financiera.

“Les invito a revisar el detalle de la facturación mensual de su tarjeta de crédito. Si es tarjetahabiente Banplus ‒comenta Díaz‒ puede hacerlo a través de los distintos canales que ofrecemos para ello. Esté atento a las notificaciones de los consumos realizados que recibe por el servicio SMS Plus y los avisos de facturación mensual que podrá recibir a través de este canal. Para ello es importante nos acompañe a mantener la actualización de sus datos de contacto, para lo cual nuestros gerentes o ejecutivos están dispuestos en asesorar a través de nuestra red de agencias”.

Conozca los beneficios y ventajas de las Tarjetas de Crédito Banplus accediendo a la página web www.banplus.com y regale a sus seres más queridos (cónyuge, padres e hijos) la tranquilidad y confianza de una tarjeta suplementaria.

