DOL® cumple 25 años brindando alivio al dolor de cabeza

Nota de Prensa Fuente

Gracias a su eficacia, triple composición y variedad de presentaciones, que le brindan al consumidor una amplia gama de opciones adecuadas a sus necesidades y posibilidades, la línea de analgésicos Dol®, celebra 25 años en el mercado venezolano.

Este medicamento, que combina acetaminofén, cafeína y dihidroergotamina para un mayor efecto analgésico, nació en el año 1992, siendo el primer producto de venta libre y el más importante de Calox International de Venezuela.

Posteriormente, en el año 2005 nace Dol Plus®, incrementando su contenido en la formulación de dos de sus componentes (acetaminofén y cafeína) para brindarle al paciente mayor efectividad al momento de buscar alivio a sus malestares al dolor de cabeza.

En el año 2013, ambos analgésicos cambiaron sus cara al consumidor pasando a tener un estuche más grande y atractivo lo que ha permitido tener un mejor visibilidad en los anaqueles de las farmacias, explicó Anahiz Zambrano, gerente de producto de Calox International de Venezuela.

Señaló que una de las cosas que le ha permitido a Dol® mantener su liderazgo en el mercado de productos anti migraña, es el compromiso que tienen todos los empleados con la marca. Asimismo, indicó que el beneficio fundamental que ofrece este medicamento al consumidor es el alivio efectivo del dolor de cabeza de diferentes intensidades, siendo por ello su slogan: “El especialista en el dolor de cabeza”.

Dol® se compone de 450mg de acetaminofén, 40mg de cafeína y 1mg de dihidroergotamina, y viene en presentaciones de 10 y 20 tabletas. Dol Plus® está compuesto por 650mg de acetaminofén, 50mg de Cafeína y 1mg de dihidroergotamina.

¿Quiénes pueden tomarlo?

Anahiz Zambrano informó, que el producto está indicado para todas las personas que tienen dolores de cabeza, y puede ser tomado a partir de los 12 años de edad. No obstante, aclaró que, a pesar de que no necesita ser comprado con récipe médico, cuando la persona tiene dolores de cabeza frecuente y de diferente intensidad, llegando incluso a convertirse en migraña, y ésta no ha sido diagnosticada, lo más conveniente es acudir al especialista y evitar automedicarse.

Novedades de la línea Dol®

En cuanto a las novedades de esta línea de analgésicos, la gerente de producto resaltó la reciente incorporación en el mercado de una nueva presentación tipo dispensador, tanto de Dol® como Dol Plus®, lo que permite al consumidor adquirir el blíster de 4 tabletas, con lo que el laboratorio busca adaptarse a las necesidades y posibilidades de adquisición del paciente.

Adicionalmente, la marca hizo recientemente su incursión en redes sociales, tanto a través de la cuenta en Instagram: DolVenezuela, como en Facebook: Dol, ofrecen consejos sencillos sobre cómo prevenir y sobrellevar el dolor de cabeza, además de comunicar mensajes motivacionales, “acompañados con algo de humor y reflexión”, puntualizó Zambrano.