CNE ordenó a la JNE reprogramar para octubre fecha de elecciones

Condiciones de elegibilidad

· Ser venezolano por nacimiento o por naturalización, en caso de este último se requiere tener residencia ininterrumpida en Venezuela no menor a quince a años.

· Ser mayor de veinticinco años.

· Estar inscrito en el Registro Electoral.

· No estar sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

· No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley , a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.

· Sólo los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán postularse a los cargos de gobernadores o gobernadoras de estados fronterizos.