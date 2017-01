Germán Carías Sisco: Agudezas en Movistar

Al igual que centenares o tal vez miles de suscriptores de Movistar, he sido también uno de los afectados por ligerezas, ¿equívocos o incorrecciones?, en la empresa telefónica celular. Pese a ser cliente por más de 20 años, en los últimos meses me son agotados sin consumirlos mis cupos contratados de 230 megas bytes, a los cuales tengo derecho por servicio tarifado de Internet, mensajería y llamadas desde mi móvil. Asimismo, he comprobado que la contabilización del tiempo de ciertas llamadas es diferente al realmente utilizado. Es decir, no concuerdan cantidades o tiempos con los que utilizan otros muchos usuarios denunciantes de esas presuntas fallas. Aseveran que sus controles de duración de cada llamada o mega byte empleado no coinciden con los que han usado y los deducidos por las empresas. Sin embargo, y así lo asentábamos hace poco (Cronisticas “Cuentas claras” 04/12/2016), es difícil comprobar los presumibles errores o incorrecciones porque, como hacíamos constar, no existen o se desconoce, si hay comprobaciones oficiales de ecuanimidad en la prestación de servicios de las compañías que operan en Venezuela. También reseñamos que algunos perjudicados afirman que cuando por necesidad tienen que navegar en Internet, se les descuentan los MB contratados con diferentes tarifas y de inmediato les suspenden el servicio, sin previo aviso. Hoy reiteramos que las mismas deficiencias se generan como agudezas o equívocos en Movistar, a fin de que puedan ser corregidas de inmediato. En salvaguarda del prestigio de la compañía y de sus mismos suscriptores.

