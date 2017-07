Gustavo Gil: Kenny Rogers anuncia su retiro

Están reponiendo la obra Devuélveme mi cargador, en el Teatro Urban Cuplé. La pieza fue escrita por Reinaldo Navas y tiene un alto contenido de jocosidad combinado con conductas propias del caraqueño.

Esta comedia narra las ocurrencias de dos amigas que comparten apartamento. Carol, es joven, adicta a las redes sociales, despreocupada, práctica y muy ácida. Ale, es un poco más adulta, madre soltera con obligaciones de mayor tamaño y alterada por la situación.

Enmarcadas en el humor y el “chalequeo” propio del venezolano, ambas se debatirán entre sus dos universos, la jovial, chica de redes sociales, rumbera y coqueta y la madre soltera que busca acomodar sus emociones.

Una situación sentimental provocará que se susciten en escena conflictos entre ambos personajes, los cuales se irán desentramando a medida en que van quedando a la luz secretos y misterios, sólo con el único propósito de celebrar el Día de los inocentes.

La pieza cuenta con las actuaciones de Bárbara Mijares, Jessica Bordell e Isadora Villamizar. La producción está a cargo de Salvatore Santillo y Kerly Palenzuela.

Las entradas pueden adquirirse a través de www.solotickets.com o por www.teatrourbancuple.com

Tips……………………Tips………………..

Llega a su fin la carrera artística de Kenny Rogers. El último concierto del veterano cantante de música country tendrá lugar el 25 de octubre en Nashville (Tennessee, EE.UU.) y en tal ocasión compartirá escenario con la no menos legendaria Dolly Parton.

La gira de despedida de Rogers lleva por título All In for the Gambler: Kenny Rogers’ Farewell Concert Celebration y supone el punto final a una carrera de más de seis décadas que estuvo marcada por grandes éxitos como The Gambler y Just Dropped In.

En el marco de esta gira, Rogers ofrecerá su primera actuación mañana en Las Vegas (Nevada) y continuará su tour por California, en Temecula (23 de julio) y Livermore (26 de julio).