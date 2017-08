Jesús Trujillo: El dinero raíz de muchos males sociales

La historia del dinero se dice que comienza alrededor del siglo VII antes de Cristo con la acuñación de la primera moneda. Podemos decir que el dinero es cualquier objeto de valor claramente identificable aceptado de forma genérica para el pago de bienes, servicios y deudas en un mercado o la moneda de curso legal dentro de un país.

Desde entonces y mucho antes la humanidad ha necesitado del intercambio para poder alimentarse, vestirse y tener acceso a bienes y servicios esenciales para la vida. En este sentido la aparición de ese elemento necesario para envolver todo esto ha sido el dinero, el cual al igual que muchas otras cosas tiene diferentes variantes que permiten su uso y aceptación para el manejo financiero de las economías en el mundo.

Hasta este momento todo va bien y considero que es una necesidad para el buen desenvolvimiento de los seres humanos , porque esto es lo que permite el desarrollo y avance tanto de las personas en lo individual y familiar, así como la inversión de grandes empresas y consorcios que se engranan para establecer un emporio productivo que permite el progreso de los países.

Ahora bien, como todo en la vida es positivo cuando hacemos las cosas bien y no perjudicamos a nadie, por eso la obtención del dinero en forma correcta y honesta seria lo ideal por parte de quienes conforman una sociedad en todos sus estratos sociales, porque debería ser la manera en que tendríamos lo justo para satisfacer nuestras necesidades básicas y algunas actividades extras cuando existe en los países un control ideal de la inflación, ya que si esta supera nuestros ingresos tendremos siempre un déficit en el presupuesto familiar como sucede actualmente en nuestra Venezuela, que por más ajustes que hagamos seguimos en bajo nivel.

Es aquí donde quería llegar, porque esto sucede por el afán de muchos o pocos de tener más dinero y poder, lo cual ha hecho corromper a nuestras sociedades en todo el mundo y en nuestro país no escapamos de esto. Por tener más no ha importado que la gente pase hambre, que los servicios no funcionen, entre otras cosas, ya que la ambición por lo material va más allá de los sentimientos utilizando el dinero para hacer mal a otros, perdiendo de esta manera la ética en cualquier momento. Hay que reflexionar sobre esto, porque la gran mayoría de los males que nos agobian son producto de obtener más dinero que produce poder, sin importar a quien se daña o perjudica.

Hasta un nuevo encuentro, donde seguiremos aportando ideas por un Rescate Ciudadano…

