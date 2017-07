Jesús Trujillo: Un país debe estar a la altura de su sociedad

En muchas oportunidades nos preguntamos ¿por qué el país esta como esta, a que se debe el deterioro y el abandono, las fallas que tenemos en cuanto a infraestructuras, servicios y en todo lo que comprende una baja calidad de vida? Simplemente la clave está en el comportamiento de una sociedad.

Por supuesto todos sabemos que una sociedad la componen los ciudadanos que viven en un país los cuales deben regirse por normas y leyes establecidas bajo la base de una Constitución, en la misma se encuentran escritos los artículos que definen los deberes y derechos para la sana convivencia. Deben ser estos los que determinen el buen proceder ciudadano en todos los ordenes de una república, porque mediante ellos podemos dar cumplimiento a todo aquello que permita el mejor desenvolvimiento y desarrollo de la nación, logrando así la mejor forma de vida para la gente que necesita darle valor a su esfuerzo y dedicación.

Es por esta razón que no puede ser posible que un país teniendo un ordenamiento jurídico y social bien diseñado en papel, en la practica las cosas se vuelven un caos o nada funciona como debe ser, es ahí donde nosotros como ciudadanos debemos estar atentos y vigilantes en cada momento y reconocer todas esas leyes para cumplir y también exigir el correcto uso y aplicación de las mismas, porque de lo contrario seguiremos navegando a la deriva y continuaremos recibiendo migajas de lo que debe ser un bienestar con calidad.

Será imposible avanzar como nación cuando cada uno de nosotros no le demos importancia a la manera en que actuamos, cuando no pongamos atención y tomemos con seriedad los problemas que nos aquejan siendo indiferentes, lo cual aprovechan aquellos a quienes se les ha brindado la oportunidad de ejercer una gestión de gobierno a no darle cumplimiento a sus labores o funciones para lo que fueron electos o designados, y es que nuestro comportamiento debe ser digno y ejemplar para que estos señores se vean en la obligación de tener una gestión efectiva para todos los que conforman la sociedad.

Por eso tendríamos que prepararnos bien escogiendo a los más calificados siempre viendo su orientación de servicio, y así obtener eficiencia en las gestiones `para que la población tenga la calidad de vida que se merece, de esta manera no podemos colaborar con el desorden sino ser participes de que todo se haga bien, de esta manera tendremos el país que necesitamos y queremos a la altura de una sociedad digna.

Hasta un nuevo encuentro, donde seguiremos aportando ideas por un Rescate Ciudadano…y si quieres colaborar para que sigamos mejorando, escribe a mi correo.

