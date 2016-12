Néstor Flores Araujo: Conoce los éxitos y fracasos de la tecnología del 2016

La tecnología en estos últimos años ha logrado evolucionar rápidamente lo cual ya ni tiempo nos da para acostumbrarnos a los productos que en ocasiones son tantos y pocas las noticias en el mundo empresarial han impactado tanto a expertos en la industria tecnológica y automotriz, llegado a convertirse en competencias obligatorias.

Pues claro no podemos olvidarnos que este año también varias compañías y casas de software pasaron pon momentos trágicos y catastrófico uno de estos fue “Samsung”, lo que generó una crisis ocasionada por la explosión de baterías de sus tan anunciados y fantásticos teléfonos Galaxy Note 7, donde consultores empresariales y académicos, han manifestado que si no usamos las herramientas adecuadamente la tecnología podría pasar y no nos daríamos cuentas porque si no nos adaptamos “El Tren nos dejara”.

Pero si te encanta la tecnología, sabes que este año ha sido exitoso y difícil para unas compañias como catastroficas para otras en especial terceros que sufrieron grandes lesiones por las explosiones en teléfonos inteligentes y monopatines hoverboards hasta la proliferación de noticias falsas que inundaron las redes sociales en plena campaña electoral estadounidense, creando caos financiero en algunas empresas tecnológicas donde sus productos no tuvieron mucho éxito, claro también fallos en innovaciones donde muchos de nuestros productos web, de hardware y software sufrieron fallas bochornosas. Gigantes como Google, Facebook, Iphon y Samsung estuvieron en la mira del mundo entero.

Además que darían paso al piloto automático en un automovil, se convirtió en fracaso por la falla de un vehículo sin conductor que causó la muerte de una persona, y unos cuantos heridos, pero sin embargo, no todo fue completamente desolador. Hubo grandes avances en diversas áreas de la tecnología de consumo como el wifi, la realidad virtual y el cifrado y lo que sigue es la reseña de las fallas más problemáticas y los avances más espectaculares de 2016.

Sin embargo esto son solo algunos ejemplos que dañaron la imagen -y reputación- de gigantes tecnológicos como Samsung, Facebook, Tesla y muchas más, pero no todo fue malo ya que hay historias positivas sobre nuevos productos tecnológicos que se convirtieron en una sensación mundial por sus logros científicos, además unas fueron más fantásticas que otras llegando a aparecer hasta en noticieros en vivo, en fin comencemos por lo genial y fantástico del 2016

Los éxitos y la fiebre de Pokémon Go

Millones de personas en todo el mundo sucumbieron a la caza de pokemones, donde en verano de este año nació un juego o fue lanzado para teléfonos inteligentes que se acabaría convirtiendo en un fenómeno tecnológico global.

Su éxito fue efímero, pero rotundo, ya que “Pokémon Go”, logró que cientos de millones de personas en todo el mundo se imbuyeran -todavía más- en las pantallas de sus celulares con un propósito común: cazar pokemones, esto genero mucho furor que hasta ocasionó problemas para las autoridades de varios países, que tuvieron que intervenir para que los jugadores no entraran en algunos lugares, en ocasiones privados o militares ya que el juego de realidad aumentada fue, de hecho, lo más buscado en Google este año, según el último informe generado por la compañía.

Y, aunque el número de jugadores ha decrecido considerablemente, y después de haber generado en ocasiones un gran caos hasta en escuelas entes públicos, de gobiernos, como es el caso que unos diputados de la asamblea nacional en Venezuela localizaron unos pokemones en el hemiciclo en plena secciones parlamentaria, que tuvieron que llamarles la atención para que regresaran a la realidad, pero aunque esto pasará a la historia como uno de los mayores éxitos de avance tecnológico en videojuego para teléfonos celulares.

Inteligencia artificial para el hogar y asistentes virtuales

Echo (izda) y Home (dcha) son mucho más que altavoces con un bonito diseño, la tecnología ya se ha convertido en nuestra asistente personal por excelencia.

Este año, Amazon lo confirmó de la mano de ECHO, un altavoz inteligente que los usuarios pueden controlar a través de su voz y que lanzó este año en Europa, pero no fue la única empresa tecnológica que apostó por los asistentes virtuales para el hogar, mientras que Google le hizo la competencia con Home, un pequeño altavoz con wifi que promete ser un centro multimedia doméstico, además de Allo, un servicio de mensajería que aprovecha la inteligencia artificial, y Pixel, un teléfono que usa un asistente virtual.

Pero a pesar del revuelo, todos los asistentes virtuales, incluyendo Assistant de Google, Siri de Apple y Alexa de Amazon, siguieron siendo mediocres, ya que con el pase del tiempo resultaron ser obsoletos y en ocasiones fallaban donde su bum duro poco también llevándolos al fracaso, como por ejemplo al realizar las tareas obvias, Alexa no pudo decir quién tocaría en el Súper Bowl (aunque la incluyeron en un comercial del Súper Bowl), el Google Assistant no pudo reservar una mesa ni ordenar comida a domicilio, y el Siri fue poco fiable al dar indicaciones de un mapa

Ambos dispositivos sirven de referente para sus asistentes, Alexa (Amazon) y Google Assistant y se trata de asistentes omnipresentes a los que podemos conectar todo tipo de dispositivos e interactuar con ellos, ya que esta innovación tecnológica que está cambiando, poco a poco, nuestros hábitos fuera y dentro del hogar.

Por otro lado el Wifi llego a ser una de las cosas buenas del 2016 fue que tecnología omnipresente como el wifi, que ha sido bastante problemática para los consumidores, tuvo grandes mejoras, con nuevos Reuters de TP-Link, Asus y Netgear que tienen tecnologías inalámbricas más inteligentes y veloces que hacen un mejor trabajo a la hora de ensamblar señales y transmitir energía de forma precisa a los dispositivos móviles.

Además, Google y la empresa Eero hicieron redes de wifi que son más fáciles de configurar para quienes tienen pocos conocimientos técnicos. Estas empresas presentaron aplicaciones bien diseñadas que ayudan a que las personas configuren múltiples estaciones de wifi en casa.

Los múltiples puntos de acceso crean una “red de malla” que permite que los dispositivos móviles cambien la señal, sin interrupciones, mientras los consumidores se pasean por sus casas con teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas.

La gran apuesta por la realidad virtual

En 2016 la realidad virtual despegó de forma definitiva, donde este ha sido un año importante, ya que el desarrollo de esta tecnología viene de finales de los 80 y principio de los 90 no es sino hasta ahora que obtuvo su bum.

Es así que los nuevos dispositivos móviles como los HTC, Óculos, Samsung, Huawei, Google, Mattel, Xbox, Nitendo, PlayStation de (Sony) se dedican en gran al desarrollo de videojuegos, y aunque su audiencia es todavía un poco limita su audiencia esta día a día creciendo más, muchas otras marcas también entraron en esta competencia donde han revolucionaron la forma de ver y consumir la información audiovisual y entretenernos, además de brindar muchas otras cosas más.

Un hombre probando el nuevo sistema de realidad virtual de Sony PlayStation en Nueva York, en octubre

Pero claro aunque la mayoría de estos dispositivos son costosos para algunos no cabe la menor duda que pronto será un estándar global como son hoy en día los dispositivos móviles, los DVD, los Blue rays las pc, laptops y demás innovaciones que al principio eran inaccesibles para todos, claro eso siempre y cuando no sea aquí en nuestro país, ya que la mayoría de las nuevas tecnologías especialmente la de realidad virtual esta inalcanzables para la mayoría de venezolanos, no solo por lo costoso, sino por la dificultad para la adquisición de divisas, motivo por la que suele ser difícil el obtener.

Además, la BBC estrenó su primera película en realidad virtual, The Turning Forest. Muchos esperan que este tipo de tecnología transforme la industria cinematográfica, incluso la realidad virtual llegó también al sector educativo, médico y para más colmo la pornografía, de hecho, hubo un festival en Tokio-Japón, que se presentaba con muchas novedades en este campo no pudo realizarse por excesiva cantidad de personas por querer entrar al evento.

Sin embargo, la tecnología ha avanzado de manera significativa que funciona sin problemas y las experiencias son envolventes y hermosas, donde las aplicaciones que se lanzaron a finales del año pasado y principio de este año, como “Tilt Brush”, una herramienta de pintura 3D para Vive de HTC o Samsung, “SuperHyberCube”, que es como Tetris con un giro de realidad virtual para PlayStation VR, lo que esta demostrando el tremendo potencial de la realidad virtual.

Las retransmisiones en vivo a través de las redes sociales

La popularidad de los videos en directo, que proporcionan una forma de conectar con las audiencias y agregar espontaneidad y frescura al contenido, está haciendo de los videos un formato cada vez más prominente.

Todos sabemos que antes que Facebook apostara a esta realidad ya existía una que había desarrollado YouTube, y mucho antes Quid, pero este año Facebook aposto por “Live” y ganó, es allí que durante este año, las retransmisiones en directo a través de Facebook Live y Periscope, de Twitter, se hicieron enormemente populares, sobre todo, a través de dispositivos móviles.

Un iPhone transmitiendo por Facebook Live en el vestíbulo de la Trump Tower en Manhattan, el mes pasado, donde la transmisión de videos móviles solía ser irregular, poco confiable y complicada de producir. Pero durante el año pasado, Periscope de Twitter y Facebook Live han hecho que las transmisiones en vivo sean sencillas y extremadamente populares.

Al principio solo lo eran entre los usuarios individuales, después fueron las empresas y, finalmente, medios de comunicación de todo el mundo se sumaron a la tendencia, lo que Periscope reportó que a partir de marzo, el equivalente a 110 años de video en vivo se consumió diariamente en sus aplicaciones móviles, mientras que, el año pasado, el equivalente fue de 40 años al día. Facebook dijo que los videos se ven 8000 millones de veces al día en la red social, mientras que el año pasado solo se veían mil millones de veces, y los videos en vivo obtienen diez veces más comentarios que otros videos.

La popularidad de las transmisiones convierte a los videos en línea en un medio prominente, tan solo revisa las publicaciones de tu Facebook y sé testigo de la frecuencia con que la gente está publicando grabaciones en vez de fotografías y texto, lo que hacer un video se ha vuelto inevitable.

KIA Optima 2016, más en todo para hacer crecer la historia de éxito

ASPEN, Colorado – El KIA Optima, uno de los modelos clave en el rápido y exitoso crecimiento de la marca coreana en los últimos años en Estados Unidos, recibió un cambio total para su 4ta, generación

Generación, con mejoras de diseño e ingeniería que ahora colocan al KIA Optima 2016, entre los mejores ejemplos del segmento de los sedanes, sin importar si son alemanes, japoneses o americanos, donde el nuevo KIA Optima 2016, que fue rediseñado bajo la dirección del Jefe de Diseño, Peter Schroeder, conserva la imagen deportiva de la generación anterior, pero ahora es más grande en todas sus dimensiones: el largo creció hasta las 110.4 pulgadas entre los ejes, un aumento de 0.4 pulgadas y el ancho es ahora de 73.2 pulgadas (un aumento de 1.2 pulgadas).

Con estas nuevas dimensiones, la presencia del vehículo se destaca más en el exterior y permite más espacio dentro de la cabina y sobre todo en el maletero, que cuya capacidad creció en 0.5 pies cúbicos para un total de 15.9, donde la nueva generación del KIA Optima se destaca por una carrocería que es más larga, anche y alta, la nueva versión de la parrilla Tiger Nose, mucho más refinada y elegante, el característico marco cromado alrededor de las dos ventanas y continúa hasta el maletero, nuevas luces delanteras y traseras con tecnología LED

Además de un interior con materiales de lujo, detalles como costillas reales en el volante y los paneles de las puertas y el panel frontal, la opción de asientos forrados en piel con terminación de costuras en forma de diamante, y la tecnología más avanzada en sistemas de comunicación, seguridad, entretenimiento y conectividad.

¿Me lo compro?

Para esta 4ta. generación, KIA ofrece el Optima en cinco versiones – LX, LX 1.6T, EX, SX y SXL, con tres opciones de tren motor; incluyendo un nuevo turbo cargado de cuatro cilindros y 1.6 litros, acoplado a una transmisión automática de siete cambios y doble embrague (DCT), también nueva para KIA, con un rango de precios desde los $21,840 hasta los $35,790.

Con ese rango de precios, el nuevo KIA Optima 2016, compite muy favorablemente ante una larga serie de sedanes medianos entre los que se destacan los líderes del segmento el Toyota Camry ($23,805 – $32,205) y el Honda Accord ($22,925 – $35,875) y otros como el Mazda Mazda 6 ($22,010 – $30,715), el Ford Fusión ($23,325 – $37,455), el Volkswagen Passat ($22,160 – $36,815) el Nissan Altima ($23,125 – $33,175) y su hermano gemelo de la también coreana Hyundai, el Sonata ($21,975 – $34,350).

Al igual que el modelo que reemplaza, el nuevo KIA Optima se fabricará en la planta de la fabrica de West Point, Georgia, de donde han salido más de 150,000 unidades en cada uno de los últimos tres años para su venta en Estados Unidos, KIA presentará su versión híbrida del Optima en el segundo trimestre de 2016.

Caso de éxito en Planificación Estratégica ¿Qué hizo diferente Toyota?

Mientras “Más lento es más Rápido”, Esta frase está inspirada en lo que significa la inversión de tiempo necesaria para planificar la acción antes de iniciarla, lo que permite reducir la probabilidad de errar en una estrategia o decisión de cualquier naturaleza, lo cual podría significar la supervivencia de la empresa en casos más extremos donde tomar una decisión acertada significa seguir creciendo o morir.

Un buen ejemplo de esta estrategia es lo que hizo Toyota en los años setenta, cuando lanzaron su primer vehículo Corolla al mercado norteamericano, que antes de ese lanzamiento hubo años de preparación de la estrategia, lo cual incluyo el estudio de carreteras y condiciones climáticas en los estados unidos, encuestas de satisfacción con respecto a los vehículos norteamericanos fabricados por Ford y Chevrolet, los precios de los vehículos, entre muchos otros detalles. Finalmente esa “inversión de tiempo” que hizo Toyota para planificar estratégicamente su incursión en el mercado norteamericano, brindo más que los frutos esperados ya que se posicionó con su producto Toyota Corolla tan fuertemente que hoy en día sigue siendo la marca y modelo preferido por quienes adquieren su primer vehículo.

Es allí que después de gran éxito que tuvo el Corolla, otros modelos también lograron tener gran aceptación como fue el Toyota Yaris, el Toyota Camry y claro el Prius, lo que hizo posible este ultimo se realizase una cuarta generación del híbrido original, el Toyota Prius 2016 el cual tuvo su debut global en Las Vegas, como un adelanto a una serie de anuncios que concluirán en el Auto Show de Tokio en octubre del año pasado lo cual resulto este año en toda una sensación, primero por su eficiencia sino por lo fabuloso que ha resultado y aunque parezca mentira se ha mantenido por encima de los Teslas, que claro también han tenido sus ventajas, como desventajas, el Prius no ha tenido ninguna lo que lo ha hecho el favorito de muchos, que ya hay una versión 2017

Toyota no reveló en Las Vegas datos técnicos del tren motor ni cifras específicas sobre el rendimiento de gasolina en el nuevo modelo del que ha vendido más de 3.5 millones de unidades en todo el mundo desde su debut en 1997, pero se espera que el nuevo Toyota Prius 2016 sea por lo menos 10% más eficiente, gracias al uso de materiales más ligeros y eficientes en el paquete eléctrico y más potente, incluso “divertido de manejar”, algo poco común en cualquier auto con tren motor híbrido.

“Prius estableció el nivel de competencia para los autos híbridos desde su origen, pero ahora vamos más allá con un estilo más atractivo y una dinámica de manejo más divertida”.

Los Grandes fiascos tanto de algunos teléfonos móviles como automovilísticos

Galaxy Note 7 y la crisis de Samsung

Durante décadas los iones de litio han sido la tecnología preferida para las baterías que le dan energía a los dispositivos electrónicos.

Sin embargo, las celdas defectuosas de las baterías de iones de litio provocaron grandes riesgos de seguridad este año, como es el caso de los monopatines hoverboards y los Samsung Galaxy Note que explotan. Los defectos provocaron que las escuelas prohibieran el uso de hoverboards en los campus y que Samsung retirara más de 2,5 millones de teléfonos.

Los iones de litio han estado en el mercado durante tanto tiempo porque son baratos y fáciles de fabricar. Sin embargo, las explosiones de este año —combinadas con las quejas persistentes de que las baterías de los teléfonos no duran mucho— hicieron que muchos se cuestionaran si la industria debe recurrir a tecnologías más avanzadas para fabricar baterías.

Las baterías de los celulares Galaxy Note 7 de Samsung explotaban sin razón aparente, un cliente intercambiando su Samsung Galaxy Note 7 en Seúl, Corea del Sur, en octubre, donde el récord de seguridad de Samsung se vio afectado a causa de algo más que esos celulares combustibles. La empresa también retiró en Estados Unidos 2,8 millones de lavadoras defectuosas propensas a vibraciones anormales que podían provocar lesiones.

Además, el retiro del Galaxy Note de Samsung fue tan deficiente que la empresa debió retirarlos por segunda vez y terminó por cancelar el producto después de que no logró diagnosticar ni solucionar el problema de los dos grandes defectos dejaron algo claro: el gigante de la tecnología necesita arreglar sus protocolos de control de calidad para asegurarse de que la seguridad del consumidor es una prioridad… y no solo producir pantallas grandes y brillantes para sus celulares o veloces ciclos de lavado en sus lavadoras.

Uno de los fracasos tecnológicos más sonados de este año fue el del Galaxy Note 7, el teléfono de Samsung cuya batería explotaba y que causó gran controversia incluso en aerolíneas de todo el mundo, que prohibieron su uso dentro de sus aeronaves por temor a posibles accidentes.

Finalmente, Samsung tuvo que detener la producción del aparato, donde la compañía coreana se enfrentó a una crisis empresarial sin igual en su historia que no solo causó el desplome de sus acciones, sino también pérdidas de beneficios y, sobre todo, un daño incalculable a su reputación.

Las noticias falsas en Facebook

La controversia alcanzó su punto álgido durante las elecciones de Estados Unidos, donde grandes escándalo fueron las noticias falsas que se distribuyeron en Facebook. Algunas aseguraban que Donald Trump nació en Pakistán. Otras, que Yoko Ono había tenido una aventura amorosa con Hillary Clinton.

La frecuencia con la que aparecieron y la velocidad a la que difundieron las noticias falsas durante la campaña electoral de Estados Unidos llevaron a muchos a preocuparse, pero Facebook sigue siendo una empresa exitosa, pero este año se enfrentó a retos improcedentes que generaron dudas en algunos de sus usuarios sobre cómo pretende hacer del mundo un lugar “más abierto y conectado”

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, emprendió la actualización de los lineamientos de su empresa en torno al contenido aceptable, al igual que Twitter y Google enfrentaron muchas críticas durante la campaña presidencial en Estados Unidos por dejar que las noticias falsas se propagaran en sus plataformas; es posible que esas noticias hayan influido en los estadounidenses, llevándolos a votar basados en información errónea. Twitter también fue criticado por su estrategia a la hora de lidiar con tuits agresivos, incluyendo los ataques racistas y las amenazas de violencia.

Todas las empresas de internet tomaron medidas para combatir las noticias falsas y los discursos de odio, pero la elección estadounidense enfatizó el costo de la libertad de internet: cuando la red se asemeja al salvaje oeste, las consecuencias pueden ser atroces.

Un monopatín “hoverboard” que se incendió en un apartamento de Brooklyn, en diciembre, es tambien parte de las consecuencias como un fiasco.

El fiasco del “iPhone de la bellota”

La marca de la bellota quería hacerle la competencia a los iPhone pero se vio envuelta en una gran polémica, donde otro de los grandes fiascos tecnológicos de este año ocurrió en España, concretamente, una empresa de un pueblo de Extremadura llamado Zafra y cuyo nombre dio la vuelta al mundo por su teléfono Zetta, que pretendía competir con los iPhone de Apple.

Su logo con una bellota mordisqueada al estilo del de la empresa californiana no pasó inadvertido entre los compradores, pero, finalmente les acusaron de fraude por en realidad vender teléfonos chinos de la marca Xiaomi modificados.

Timothy Cook, director ejecutivo de Apple

La tensión entre las empresas tecnológicas y el gobierno estadounidense alcanzó su clímax durante el enfrentamiento de Apple con el FBI a principios de este año. El FBI exigió que Apple debilitara su cifrado del iPhone para que pudiera tener acceso al contenido de un teléfono que le pertenecía a un atacante del tiroteo masivo en San Bernardino, California.

Apple se rehusó y argumentó que debilitar su sistema de software para una sola investigación crearía vulnerabilidades que podrían poner en riesgo a todos los consumidores. El FBI terminó por retirar su demanda después de averiguar cómo violar la seguridad del iPhone sin la ayuda de Apple.

Entre la disputa de Apple con el FBI, muchas grandes empresas tecnológicas expandieron el cifrado de sus productos. Facebook, WhatsApp y Google pusieron el protocolo de cifrado de Signal, un servicio de mensajería alabado ampliamente por su seguridad. Aunque ninguno de los servicios de mensajería cifrada es perfecto, este año marcó un progreso significativo hacia ofrecer herramientas que reforzaron la privacidad de los consumidores.

La explosión de SpaceX

La explosión fue impactante, el 1 de septiembre, un cohete de la compañía aeroespacial SpaceX, del multimillonario Elon Musk, explotó en medio de una operación de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, EE.UU. Ocurrió durante una prueba del cohete no tripulado Falcon 9 y se debió a una “anomalía”, explicó la compañía.

La carga útil del cohete era un satélite de comunicaciones israelí Amos-6 -que desapareció con la explosión- el cual Facebook pensaba utilizar para ofrecer banda ancha en África subsahariana, dos meses más tarde, Musk apareció en el canal CNBC explicando el fallo y habló de problemas relacionados con la combinación de helio líquido, materiales del cohete y el congelamiento de oxígeno sólido.

Ahora bien el accidente mortal de Tesla

La Autoridad Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera de Estados Unidos (NHTSA) ha abierto una investigación que afectará a 25.000 vehículos Tesla Model S después del accidente en el que se vio implicado uno de estos vehículos en 2016, cuando viajaba en modo de piloto automático.

El Tesla involucrado en el accidente fue el Modelo S. y antes de este accidente, sin embargo, otra compañía fundada por Musk, Tesla, había protagonizado otro escándalo: el accidente de uno de sus autos con piloto automático, que resultó en la muerte de una persona, lo que fue el primer accidente de un auto sin conductor en el que moría un ocupante, pero investigando mas no podemos atribuir este accidente culpa de Tesla sino mas bien a que el usuario del automóvil nunca había encendido el sistema auto piloto, lo cual estaba desactivado, cuando tuvo el accidente, por otro lado un accidente lo tiene cualquier persona o maquina no hay nada perfecto, pero esté o no activado.

La compañía ha reaccionado a esta investigación mediante un comunicado en el que recuerdan que se trata de la primera vez en la que se produce un accidente mortal en uno de sus vehículos Tesla S en los más de 209 millones de kilómetros recorridos desde que se activó el piloto automático, este sedán “Modelo S” es uno de los dos modelos del fabricante californiano de vehículos eléctricos de lujo equipados con Autopilot, el sistema informático y electrónico que ayuda a conducir.

El accidente tuvo lugar cuando el camión hizo un giro a la izquierda y el Tesla no frenó y pasó debajo de la carga. El coche siguió en la autovía hasta que chocó con una valla. Brown, conductor pasivo que había delegado en el piloto automático del coche perdió la vida al momento. En un vacío legal, por ser el primer caso, todavía no está claro quién se hará cargo de la situación. Se da la circunstancia de que Brown era un entusiasta de esta tecnología, tanto que su canal de YouTube era uno de los más populares. Solía grabar cómo era la experiencia e incluso llegó a defender que prevenía accidentes. “Me tiene muy sorprendido lo rápido que aprende. Cada vez lo hace mejor en carreteras con curvas. Frena hasta llegar a la velocidad adecuada, de forma paulatina. Y no se precipita en las salidas”, escribió en un comentario.

