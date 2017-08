Rafael Avila: De la intervención y su (i)lógica mecánica (II)

En la primera entrega de esta serie, estuvimos revisando definiciones fundamentales en economía, que necesitamos tenerlas claras para la argumentación que iremos teniendo, en cuanto a la intervención gubernamental en la economía y su mecánica. Así, estuvimos revisando: sistema de precios, información descentralizada, división del trabajo y, coordinación descentralizada vs.planificación central.

Ahora, continuemos con el desarrollo del tema propuesto.

…pero ¿qué es lo natural?

¿Lo natural será el control de precios y las concesiones monopólicas? ¿lo natural será la autarquía? ¿lo natural será la planificación central?

Unos indicios para tratar de responder estas interrogantes, se encuentran cuando uno piensa un poco en el orden en que han ocurrido las cosas en la humanidad; y en la evolución o en el desarrollo espontáneo de la sociedad. La libertad de precios es previa al control de éstos; la competencia es previa a los monopolios; la coordinación descentralizada y espontánea es previa a la planificación central. La autarquía es superada evolutiva y espontáneamente por la interdependencia. La sociedad es anterior al Estado y al gobierno.

Lo natural, lo afín y propio a la naturaleza humana, es que cada quien pueda poner el precio que considere como justo a su producto, y a su vez que cada quien esté dispuesto a pagar el precio que considere justo por lo que quiere comprar, y que a su vez es reflejo de su valoración subjetiva de las cosas. Luego, en una negociación libre y voluntaria, ambas partes intercambiarán, y lo harán si sienten que les agrega valor, que ganan; se trata de una relación ganar-ganar. Para que este intercambio sea eficiente para la sociedad, y mejor para cada contraparte involucrada, es importante que haya muchos vendedores y muchos compradores interactuando; es decir, competencia de cada lado, pues al vendedor le gustaría encontrar y venderle su producto a aquel comprador que más lo valore y que por tanto, esté dispuesto a pagar un mayor precio; y el comprador preferiría conseguir y comprarle a aquel vendedor que esté dispuesto a vender el mejor producto posible, al menor precio posible. Esto se llama libertad de precios y libre mercado.

Como la sociedad es anterior al gobierno y al Estado, primero fue esta libertad de precios descrita, y luego llegaron los controles de precios. Estos llegaron con el Estado y los gobiernos. Los precios libres son espontáneos; los precios rígidos y controlados son productos de un gobierno y sus regulaciones. También las concesiones monopólicas llegaron con los gobiernos y el Estado. La llamada mano invisible del mercado es anterior a la mano visible del gobierno.

De igual manera, con el Estado y los gobiernos, llegó la planificación centralizada, porque desde el principio y hasta la aparición de la idea de gobierno, sólo existía y era posible una coordinación espontánea y descentralizada.

En cuanto a la autarquía, está es superada evolutiva y espontáneamente por la interdependencia. Al principio, lógicamente la pretensión era un hombre siendo autárquico; es decir, pretendiendo proveerse a sí mismo de todo lo necesario para su existencia: alimento, vestido, armas, refugio, entre otras cosas. Esos primeros grupos fueron nómadas, eran cazadores, pescadores y recolectores. Hasta que evolutiva y espontáneamente, sin imposición de nadie, y porque les resultaba mejor, se asentaron; se hicieron sedentarios. Ya sedentarios, seguramente primero pretendieron ser autárquicos, hasta que por descubrimiento, y porque les resultaba mejor, evolucionaron al intercambio; a la especialización y el intercambio. Nos hicimos interdependientes. Así, los intercambios son parte de la vida del ser humano, desde que éste deja de ser nómada y se asienta, hace unos diez mil años, en El Neolítico. Intercambiar unos bienes por otros, es una actividad natural. Así desde sus orígenes, el ser humano ha intercambiado, por ejemplo, vestido por alimento, alimento por armas, trabajo por alimento, e innumerables cosas más. Somos interdependientes, nos necesitamos unos a otros, porque de esa manera superamos nuestros problemas de escasez y obtenemos mayor bienestar; estamos mejor.

Como hemos visto, la libertad de precios es previa al control de éstos; la competencia es previa a los monopolios; la coordinación descentralizada y espontánea es previa a la planificación central. La autarquía es superada evolutiva y espontáneamente por la interdependencia. La sociedad es anterior al Estado y al gobierno. Los precios libres, la competencia, la coordinación descentralizada y espontánea, y la interdependencia, son espontáneos y naturales.El control de precios, los monopolios, la planificación central y la autarquía, son impuestos por alguna autoridad, por un gobierno o el Estado, o simplemente por el “más fuerte”.

¿Fallas del mercado? o ¿Fallas del Estado?

Es común escuchar que el gobierno interviene para corregir fallas del mercado. Generalmente se asume que quien falla o podría fallar es el mercado; muy poco se piensa, por no decir jamás, que el Estado o el gobierno, pueda fallar. Esto es producto de una visión colectivista que se instaló en nosotros, pero que necesitaría ser tratada en una disertación distinta a esta, por lo profundo, importante y extenso del tema.

Lo primero es recordar que el mercado no es un ente que camina y anda por allí. El mercado está conformado por muchas personas, o empresas u organizaciones (con o sin ánimo de lucro), que interactúan con otras personas, o empresas u organizaciones (con o sin ánimo de lucro), en transacciones de compra-venta de un bien o servicio.Hay tantos mercados como bienes y servicios haya. En el mercado podemos estar todas las personas, las empresas, organizaciones, con ánimo de lucro o no, públicas (estadales) o privadas, es decir, todos. Es importante destacar que estas operaciones de compra-venta no necesariamente involucran intercambio de dinero.

Por lo tanto, cuando se habla de “falla del mercado”, se refiere a que todos nosotros ¿somos los que estamos fallando? Esto al parecer reclama la aparición de una “mente maestra” que evite o corrija nuestras “fallas”. Lo dejo a la reflexión.

Luego, es importante recordar cómo se define en Economía una falla del mercado. Fallas del mercado ocurren cuando el mercado “falla” en asignar los recursos eficientemente; es decir, que en esa interacción entre compradores y vendedores se logre el mayor bienestar posible, el mayor excedente total de la sociedad. Y en Economía este excedente se mide como la sumatoria de todas las diferencias que existen entre la disposición y capacidad de pagar que tiene un comprador por un determinado bien o servicio, y el costo de producción de ese bien o servicio que asume el vendedor o productor.

Las fallas del mercado pueden ser causadas por el poder de mercado: la capacidad de una persona o una empresa de influir en los precios del mercado. Si el sistema de mercado no es perfectamente competitivo, puede surgir el poder de mercado. El poder de mercado puede conducir a que los mercados sean ineficientes, porque fija el precio y la cantidad del producto en niveles diferentes al equilibrio que se alcanzaría en un mercado libre. Es decir, en Economía se interpreta que en un mercado perfectamente competitivo, y de libre interacción entre compradores y vendedores, se alcanza la mejory más eficiente asignación de recursos posible.

Un mercado competitivo es un mercado con muchos compradores y vendedores, que no es controlado por nadie, en el que un muy estrecho rango de precios está determinado para que actúen compradores y vendedores. En competencia perfecta los productos son los mismos, prácticamente no se diferencian, como el caso de loscommodities; hay numerosos compradores y vendedores, de tal manera que nadie puede influir sobre el precio: compradores y vendedores son tomadores de precios (“pricetakers”). Por supuesto, y como puede imaginarse, no existen mercados perfectamente competitivos; se trata de una definición idealizada, de laboratorio o salón de clases, para ilustrar los beneficios que obtendría la sociedad de tender a ese ideal.

Que cualquier agente económico–bien sea una empresa, organización o persona-, tenga un poder en el mercado, se entiende que es una falla de mercado. Y poder en el mercado significa que este agente económico puede imponer precios, condiciones, cantidades o calidad del bien o servicio transado. Por lo tanto, que exista un monopolio (hay un único vendedor uofertante, en lugar de varios) o un monopsonio (existe un único comprador o demandante, en lugar de varios), generalmente se interpreta como una falla del mercado.

También las externalidades son vistas como fallas del mercado.Las fallas del mercado pueden ser causadas por una externalidad; es decir, por el impacto que la acción de una persona, o de una empresa, genera en el bienestar de otra que no está involucrada en esa transacción de mercado. Externalidades se producen cuando la producción del mercado afecta a las personas que no compran ni venden en ese mercado. Por ejemplo, en una transacción de compra-venta de un vehículo, se entiende que si la operación ha sido libre y voluntaria, ambas partes involucradas –comprador y vendedor-, ganan, se benefician; pero luego si este vehículo contamina, se ven afectadas terceras personas (se produce una externalidad). Las externalidades hacen que el bienestar del mercado no dependa sólo del valor que asignan los compradores o del costo de los vendedores (la medición del excedente planteada anteriormente). Cuando compradores y vendedores no toman en cuenta las externalidades cuando deciden cuánto consumir y cuánto producir, el equilibrio final del mercado puede ser ineficiente.

Cuando los mercados “fallan”, el Gobierno ve justificación para intervenir ybuscar promover la eficiencia y la equidad.

Bueno amigos, por razones de espacio detengámonos en este punto, por los momentos. Continuaremos argumentandola lógica (o ilógica) de la intervención, en el próximo artículo.

Entender de economía política, identificar ganadores y perdedores, nos permite entender por qué es difícil cambiar el statu quo.

@rjavilad

rjavilad@gmail.com

www.rafael-avila.net