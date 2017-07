Yolanda Ramón: Somos Venezuela

EL SACERDOTE JESUITA Y ECONOMISTA: MANUEL PERNAUT, NACIÓ TAL DÍA COMO HOY: 21 DE JULIO

El fundador de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello: Manuel Pernaut, nació en España tal día como hoy: 21 de julio -de 1917-. Falleció en un accidente de tránsito causado por un paro cardíaco mientras se encontraba viajando entre Caracas y Valencia. Eso fue el 30 de diciembre de 1976 en La Encrucijada, estado Aragua. Tenía apenas 59 años.

Ingresó al Seminario de la Compañía de Jesús en Tournai (Bélgica 1933). Ordenado sacerdote (1948) cursó la carrera de economía en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica 1949 a 1954) y, al graduarse, completó su formación entre Austria y Alemania.

En 1955 llegó a Venezuela. Además de fundar la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, se desempeñó como profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela.

Fundó el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB (1958) y realizó estudios complementarios en la Universidad de Yale (Estados Unidos). También fue profesor de economía y ciencias monetarias en la Universidad de Carabobo.

Publicó: Teoría Económica (1960). Consideró siempre que, el problema de la economía, no es simplemente técnico; también de carácter social.

Intervino activamente en el proceso de renovación universitaria de la UCV (1968 a 1973) y fue vocero del restablecimiento de la autonomía universitaria.

Manuel Pernaut… sacerdote jesuita… economista… profesor universitario… español que decidió ser venezolano… la Venezuela que sí somos…

1944:

EDUCACION MIXTA

Dos años después de lograr sus derechos civiles, las mujeres sumaron otro logro altísimo. Sucedió en 1944. Fue la aprobación en el gabinete del presidente Isaías Medina Angarita, gracias a la acción del ministro de educación Rafael Vegas, de la educación mixta oficial en Venezuela.

El cambio fue entonces rotundo. En 1936 sólo 485 mujeres estudiaban bachillerato. En 1944, después de la puesta en marcha de lo aprobado, lo hacían 2 mil 400.

Fue esa decisión la que permitió la gran presencia que la mujer ha tenido en la vida venezolana desde entonces. Gracias a ella, que tuvo carácter oficial y nacional, las mujeres pudieron estudiar bachillero e ingresar a la universidad masivamente y pudo el país comenzar a tener mujeres profesionales universitarias desde comienzos de la década del cincuenta, lo que permitió, décadas después, en 1966, que por vez primera una mujer: la economista Aura Celina Casanova, formara parte del gabinete ejecutivo, y que otras pudieran ser gobernadoras, alcaldesas y parlamentarias electas por voto popular, estas últimas a partir de las elecciones de 1989.

No nos debe llamar la atención que esta iniciativa procediera de aquel gran civilizador que fue Rafael Vegas. Él mismo había cursado sus estudios en París y había tenido en la facultad de medicina de La Sorbona, compañeras de estudio. Y en sus dos grandes iniciativas, la fundación del colegio Santiago de León de Caracas y en su clínica psiquiátrica de Chacao, sus manos derechas fueron dos mujeres: la educadora Diana Zuloaga y la doctora Abigail Salgado.

Rafael Vegas no estaba actuando de esa forma por vez primera en 1944. Ya, a su regreso a Venezuela, ya bien formado como médico, psiquiatra y educador; se sumó al movimiento de las mujeres y éstas pusieron en sus manos la puesta en marcha de la institución para niños sin hogar creada por la Asociación Venezolana de Mujeres, que él llamó Casa de Orientación de Menores.

Esta fue una auténtica revolución, pero en el sentido que lo dijo el maestro Augusto Mijares: “revolución es proyecto y no violencia, doctrina y no gesticulación y palabras”. Todas las iniciativas nacionales del post-gomecismo que van de 1935 a 1945, fueron presididas por esta concepción: “revolución es proyecto y no violencia, doctrina y no gesticulación y palabras”. Por ello fue un tiempo creador, conducido el país por dos generales progresistas, los cuales dejaron de usar el uniforme para ejercer la presidencia y entendieron y respetaron el movimiento de las mujeres venezolanas que comenzó firme el 30 de diciembre de 1935 con el Mensaje de las Mujeres al general Eleazar López Contreras.

CANTANTE CARAQUEÑA

ESPERANZA MÁRQUEZ:

CUIDADOSA SELECCIÓN

DE TEMAS VENEZOLANOS

Con más de treinta años como solista, esta cantante caraqueña, ha desarrollado su carrera artística apoyada por una cuidadosa selección de temas que abarcan –fundamentalmente– la canción venezolana de autores tradicionales de la importancia de Eduardo Serrano,Aldemaro Romero, Simón Díaz; y contemporáneos como: Aquiles Báez, Ignacio Izcaray yHenry Martínez. También forman parte de su repertorio piezas de la música tradicional de nuestro continente como, por ejemplo, el tango y el bolero.

Se ha presentado en las salas más importantes del país. Además, ha llevado su canto a todas las universidades venezolanas.

A lo largo de su carrera ha alternado con artistas de la talla de: Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Willi Colón, Amaury Pérez, Simón Díaz, Olga Guillot, Chucho Avellanet, entre otros. Su destacada carrera incluye también numerosas giras internacionales que la han llevado a Curaçao, Estados Unidos, Argentina, Jamaica, Francia, Ecuador, Colombia, Inglaterra, Corea del Norte y la antigua Unión Soviética.

En cuanto a su producción discográfica tiene dos LPs: “La Esperanza es cantar” y “Canciones de amor”, y los CDs: “Lo mejor de Esperanza Márquez”, “Esperanza Márquez y Aquiles Báez”, “Tiempo de Esperanza”. Tuvo a su cargo la producción general de los discos compactos: “Perfumes de tango”, con el grupo DOS + DOS = Tango; y produjo para CADAFE el CD: “Ecos de Fiesta”, homenaje al maestro Rodrigo Riera. Entre sus últimos trabajos están: “Cantos de esperanza”, con arreglos y dirección musical de Aquiles Báez; y “Esperanza Márquez, música venezolana”, con arreglos y dirección musical de Gustavo Carucí. Ha cantado en las bandas sonoras de las películas: “Ratón en ferretería” de Román Chalbaud; “Ya-koo” de Franco Rubartelli y “Queridos compañeros” de Pablo de la Barra.

