Capriles vaticina desenlace democrático

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, dijo estar convencido que la lucha que se inició el 1 de abril con las protestas pacíficas terminará en un desenlace democrático. En ese sentido, alentó al pueblo a seguir en la calle reclamando sus derechos. “No es momento de desistir, sino de persistir”.

Aseguró que la resistencia en la calle es un medio de expresión que revela que el pueblo no se acostumbra a la crisis actual que enfrenta.

“Esta lucha no se consigue ni en una ni en dos horas. Estoy convencido que con el despertar de este pueblo lo vamos a lograr. Debemos resistir y avanzar para conseguir el fin primero de nuestra protesta que es que haya elecciones libres y democráticas”.

Asimismo, rechazó la presión impuesta desde el gobierno hacia los medios de comunicación para que no se difundan imágenes de las concentraciones pacíficas impulsadas por la Unidad para la restitución del hilo constitucional.

“Cada venezolano es una verdad que camina por el país. Cada periodista con su teléfono es la verdad que requiere el país ante la censura que impone el gobierno para intentar que no se conozcan los hechos. La verdad va a triunfar de eso estamos convencidos“.

Durante la marcha del silencio llevada a cabo este sábado en Caracas, pidió a los periodistas continuar difundiendo lo que sucede en el país y pidió al pueblo estar al lado de los comunicadores sociales.

“Los periodistas están haciendo su trabajo. Cada periodista es un defensor de la verdad. No responsables de que los dueños de medios difundan o no los hechos que los comunicadores reportan desde la calle. El adversario es el dictadura que está en Miraflores, no los periodistas”.

Pidió además extremar las medidas en las concentraciones para evitar que infiltrados intenten desvirtuar la protesta pacífica.