Enrique Márquez: Maduro debe retirar la constituyente porque traerá más violencia

Nota de prensa UNT Fuente

La Asamblea Nacional Constituyente “Chimba”, que pretende imponer el presidente Nicolás Maduro y la cúpula del gobierno, para perpetuarse en el poder, lo que traerá es violencia, más hambre y más escasez de alimentos y medicinas.

Así lo indicó, en rueda de prensa desde el Palacio Legislativo, el presidente Ejecutivo del Partido Un Nuevo Tiempo, el diputado Enrique Márquez, quien acompañado del bloque parlamentario de esa organización política, indicó que el gobierno debe reflexionar y retirar su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que traerá violencia y convocar a elecciones generales, la vía más expedita para salir de esta crisis.

“Estamos planteado que la combinación terrible entre la situación política generada por la propuesta del fraude constituyente y el hambre del pueblo de Venezuela está generando situaciones que pueden derivar en mayor inestabilidad e ingobernabilidad, por lo que el gobierno debe reflexionar ante la situación planteada”.

Indicó que toda esa energía que le está aplicando el presidente Maduro para la propuesta errada de una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, debe emplearla para solventar el drama económico y social que está viviendo el pueblo venezolano.

“Mientras Maduro y el gobierno pretenden implementar una constituyente para perpetuarse en el poder el pueblo se muere de hambre, por eso el recrudecimiento de las manifestaciones y desde UNT queremos advertirle al gobierno que no juegue con la paciencia de los venezolanos , que no solo sufre por la persecución política y la represión, sino que todos los venezolanos sin excepción estamos sufriendo porque no nos alcanza el ingreso ni siquiera para comer, una situación insostenible que el gobierno debe evaluar”.

Agregó que el país no está dividido entre opositores y gobierno, sino entre un pueblo hambriento, perseguido, reprimido y una cúpula, “Una macolla, una pequeña banda de delincuentes que son los que gobiernan a Venezuela”.

Insistió que el gobierno debe reflexionar y retirar la propuesta Constituyente, porque a su juicio es absolutamente inaplicable en la situación que vive el país, una crisis económica, social y de hambruna más grande, dolorosa y profunda de toda su historia.

“Dentro de la agenda de MUD está planteado recrudecer la protesta, que impulsemos una gran movilización nacional que venga a representar esa búsqueda del pueblo venezolano por conseguir un cambio político. Esa fuerza, señores del gobierno, no se va a detener, porque tiene como motor principal el desasosiego, la desesperanza y el hambre, que están generando una movilización nacional que el gobierno no debe subestimar” Sentenció el diputado Márquez.

Finalmente en nombre del partido UNT advirtió al presidente Nicolás Maduro y su cúpula que detengan la propuesta de la constituyente y recuperen el hilo constitucional. “El gobierno de no reflexionar frente a lo que está ocurriendo, pueden venir momentos de mayor, violencia, presión y dolor para el pueblo de Venezuela”.