María Bolívar considera que marchas no resuelven los problemas de Venezuela

Nota de prensa María Bolívar Fuente

Para la dirigente social los venezolanos sido han sido desgastados por la dirigencia política que los convoca a marchar prometiendo cambios que no llegan. “El pueblo está despertando del desengaño al que ha sido sometido por años por ambos bandos políticos”.

María Bolívar ha dicho que apoya toda forma de protesta pacífica, y más aún cuando la Constitución garantiza el derecho la protesta, en lo que no está de acuerdo es que se utilice ese mecanismo para fines políticos personales. “Cada quien hala la cuerda a su favor y utilizan el descontento popular para convocar a la calle y luego atribuirse la fuerza de convocatoria, mientras los venezolanos seguimos padeciendo de los mismos problemas”, sentenció Bolívar.

La también presidenta del Pdupl, pide a los partidarios del gobierno, como a los venezolanos descontentos con el sistema de gobierno a reclamarle a quienes los convocan a la calle a ponerse al frente de los problemas el país y aportar soluciones.

“Saben que se acercan elecciones y comienzan a querer figurar, pero este pueblo les dará una lección de cambio”, refirió Bolívar quien asegura vivir los problemas igual al resto de los venezolanos.

“A mi también me da miedo andar de noche en la calle por la inseguridad, me cuesta conseguir materia prima para la panadería y debo recurrir a la compra con sobreprecios, también hago colas, por eso se lo que padece el pueblo y les hablo con la sinceridad que merecen y no para conseguir votos como lo hacen los demás”.