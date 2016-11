MUD reitera que si Gobierno no cumple acuerdos dejará el diálogo

EFE Fuente

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró este miércoles que dejará la mesa de diálogo si el Gobierno de Nicolás Maduro no cumple los acuerdos establecidos en ese espacio de conversaciones que se instaló hace exactamente un mes.

“Nosotros estamos llegando a acuerdos para que se cumplan y si la mesa del diálogo llega a acuerdos y el Gobierno no los cumple entonces para qué estamos ahí“, dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, en su programa de radio “La fuerza es la unión” que se transmite en la emisora privada RCR.

El portavoz de la alianza recordó que para el próximo 6 de diciembre está prevista la tercera reunión plenaria del diálogo que se inició el pasado 30 de octubre y que de lo que ahí suceda dependerá la “modificación” de la presencia de la MUD en esa mesa.

“Ese 6 de diciembre es muy probable que la presencia de la Unidad Democrática en esa mesa se modifique sensiblemente si aquí no se producen resultados ¿por qué? porque el diálogo no es una editorial, nosotros no estamos haciendo acuerdos para editar un libro”, dijo.