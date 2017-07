Ramos Allup respalda a la fiscal

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos, Allup, continúa los pasó el fin de semana recorriendo poblaciones del estado Trujillo. En la urbanización La Beatriz, en Valera, varios integrantes de grupos paramilitares, conocidos como colectivos, llegaron para amedrentar a los ciudadanos, quienes se plantaron en el lugar, a pesar que los antisociales robaron los cables del sonido para impedir que el parlaentario pudiera ser oído por los vecinos.

“Exíjanle a sus dirigentes que vengan a visitar sus estados y municipios porque eso nos da oportunidad de transmitir información fresca para concientizar en esta lucha que tenemos que librar contra este régimen forajido”, dijo Ramos.

En Betijoque, Ramos explicó que “la revolución solo está en el bolsillo de los ladrones y asaltantes del gobierno” y afirmó que la administración Maduro “está vinculada a la corrupción, al narcotráfico y a la violación a los Derechos Humanos”.

Sobre las recientes actuaciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, Ramos señaló que no hay que alabarla para evitar que el Poder Ejecutivo la utilice como ficha política. “No pelearon antes con la fiscal en todos estos años porque no se les había hecho incómodo, pero cuando cumple su deber, que está haciendo exactamente lo que la Asamblea Nacional (AN) venía haciendo desde el 5 de enero de 2016, la tomaron con ella y dictaron esa medida absurda de congelarle los bienes y de prohibición de enajenar y grabar bienes, y seguramente la van a destituir”, comentó.

El legislador ratificó que no reconocerán ninguna decisión inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Para nosotros la fiscal es Luisa Ortega Díaz”, añadió.