Retenida Tintori en el aeropuerto

La activista por los derechos humanos venezolana, Lilian Tintori, fue retenida en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, informada dela prohibición de salida del país en su contra y despojada de su pasaporte

La esposa del líder venezolano Leopoldo López, destacó que entre los compromisos internacionales estaba un encuentro con el presidente de España, Mariano Rajoy, la canciller de Alemania, Angela Merkel, el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la primera ministra Británica Theresa May. “Estoy en el aeropuerto de Maiquetia y no me dejaron salir. Me dicen que tengo prohibición de salida del país. Yo salía hoy de Venezuela a cumplir con mi trabajo, con mis compromisos internacionales, por la libertad de Venezuela”, informó Tintori.

Tintori calificó la medida como un ataque más en su contra y aseguró que “queda en evidencia por qué la dictadura monta ollas en mi contra: impedir que hable de la crisis humanitaria que vivimos en Venezuela“.

La activista de derechos humanos resaltó que los compromisos internacionales eran de suma importancia para la lucha por la democracia en Venezuela. “Esta era una agenda importante, ayer fui a tribunales a explicar que yo tenía estos compromisos y ni siquiera lo recibieron. Pero esta agenda igual se va a cumplir, porque estarán representantes de nuestro país allí”.

Tintori dijo que no hay orden ni ningún documento que le impida salir del país, pero destacó que su pasaporte fue retenido “injustamente”.

