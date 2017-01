TSJ podría anular instalación de la Asamblea

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podría anular en cualquier momento el acto de instalación de la nueva Asmblea Nacional (AN).

Héctor Rodríguez, persidente del Bloque Parlamentario de la Patria, aseguró que introducirá un recurso de nulidad contra la sesión de la AN realizada este jueves.

“Que lástima que la AN arranque el 2017 con el mismo camino y un mismo discurso agresivo e inconstitucional, no nos hagan perder el tiempo a los venezolanos, no cometan los mismo errores que cometieron en el 2016″, aseveró Rodríguez.

El parlamentario hizo un llamado a la reflexión a los dirigentes de la MUD a los que exhortó a que no incurran en los mismos delitos de 2016 “porque van a tener el mismo camino, van a tener al pueblo venezolano y al Estado defendiendo la patria (…) corrijan sus errores y asúmanlo”.