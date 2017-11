El cardenal Cupich pide a los católicos abandonar las falsas creencias más preciadas en aras al diálogo

La Columna Fuente

El cardenal estadounidense Blase Cupich, arzobispo de Chicago, ha asegurado que si los católicos quieren participar en el «discernimiento» como lo hace el papa Francisco, deben abandonar «las creencias más preciadas».

«Es nuestro trabajo llevar a cabo ese discernimiento. Toma tiempo. Implica disciplina. Y lo que es más importante, requiere que estemos preparados para abandonar las creencias preciadas y los prejuicios arraigados desde hace mucho tiempo», dijo el arzobispo de Chicago en una charla ante la Catholic Theological Unión publicada en YouTube el 27 de octubre.

«Se trata de la disposición de Francisco a dejar ir lo innecesario y explorar aguas inexploradas que le dan libertad interna, aunque inquieta a algunos», agregó, Cupich elogió la visión del difunto cardenal Joseph Bernardin sobre el diálogo. Bernardin fuel arzobispo de Chicago hasta su muerte en 1996. Citando a Bernardin, el cardenal dijo que a través del diálogo «podemos explorar nuestras diferencias y [asegurarnos] en el entendimiento de que ni todo está cortado y seco, ni todo está en juego».

Cupich dijo que el papado del Papa Francisco se define por el «diálogo», que según dijo, equivale a «construir puentes». «El diálogo no es una mala palabra, es nuestra palabra», dijo., además el Cardenal Cupich dijo en su discurso que los católicos «deben tener un cambio de corazón para que el diálogo sea exitoso y para que se encuentre un terreno común». Deben llegar a un entendimiento de que Jesucristo está «siempre haciendo algo nuevo» en la Iglesia, afirmó.

Entonces cuando dijo Tenemos que Reinventar la Iglesia, aseguró que su propia archidiócesis está «reconstruyendo» y «reinventando» la Iglesia a través de un proceso de «discernimiento» y «diálogo», «No somos una Iglesia de preservación, sino más bien una Iglesia de proclamación.

Donde para lograr este fin, debemos estar abiertos a cambios significativos, si no revolucionarios, en cómo se organiza la archidiócesis con sus parroquias y ministerios, cómo se proveen de recursos y cómo está dotada de personal», dijo.

«Es un proceso que estará marcado por el discernimiento es implica un diálogo con Dios y el que mantenemos unos con otro, un diálogo el cual sea discernidor será clave para liberarnos de la tentación de conformarnos con la forma en que son las cosas, la manera familiar, cómoda, porque ofrece la esperanza de que es Dios quien está haciendo algo nuevo en nuestro tiempo», también dijo que los procesos de renovación «tienen su propio vocabulario» y que el liderazgo dentro de la archidiócesis necesita ser recordado para usar el «lenguaje de la fe», y aunque la mayoría de los sacerdotes apoya su programa «Renueva mi Iglesia», los líderes laicos locales están resistiéndose.

Entonces si nos preguntamos a que se refiere esto no cabe la menor duda que tenemos que ser consiente en nuestra forma de pensar y sobre todo de como creemos en Dios ya que aunque muchos digan que son católicos no se puede ser católico sin las creencias católicas, ya que es como si yo dijera ser simpatizante del Barcelona pero estoy todo el tiempo con la camiseta del Real Madrid o decir que soy chavista o Católico, ya que o eres uno o eres el otro, tú decides ya que las contradicciones escandalosas y el caos doctrinal están es la que hace que muchas personas o comunidades terminen confundidas cayendo en el protestantismo.

Recordemos que el papa dijo “No los imitemos”, tengamos fortaleza siempre en nuestra fe y buscar apoyar el diálogo al cual no se puede uno negar, más todavía, es deber propiciarlo. Pero esto sin renunciar a la verdad que proclama la iglesia ya que la unidad no es un fin en sí misma, es un fin orientada a la verdad.

Ahora bien, las últimas líneas indican que, gracias a dios, el sentido de la fe de los fieles sigue alerta a una reedición más feroz que la del protestantismo del s. XVI, pero una doctrina de la iglesia católica que busca ser mucho más clara e espiritual y humana inspirada en sus evangelios, donde lo más importante son los principios, la moral y la ética cristiana para el desarrollo de la sociedad basada en la familia, la educación y el derecho, donde deja claro que la “Iglesia Católica”, ya es tolerante y dialogante.

Lo que no significa que para comprender bien las escrituras uno tenga que cambiar su fe o confundir a sus creyentes con corrientes relativistas, progresistas o liberales, que solo contradicen la doctrina social de nuestra iglesia, que es la, santa, católica apostólica y romana, pero en fin todo tomara sentido cuando todos entendamos bien el sentido de la frase lo cual es muy importante no confundir esto. “Estemos preparados para abandonar las creencias preciadas y los prejuicios arraigados desde hace mucho tiempo».

No se trata de abandonar la creencia en el poder de Dios en el inmaculado Corazón de María o que María es la madre de Dios, y que este es uno y Trino, o que sin su gracia no hay santidad alguna, etc., sino más bien se trata de las creencias que son prejuicios u obstáculos para el diálogo y puentes entre los que tienen diferencias. Si no las tienen no necesitan dialogar ni construir puentes, obvio.

Por ejemplo: las religiones monoteístas, tienen entre si un terreno de acción común, la caridad con los necesitados, luego podemos descubrir como compartir ese terreno en común, que no es menor, ya que el mismo “Eterno”, nos dice que los que dieron de comer y beber en un necesitado aún sin saber que se lo hacían también a Él, ya que estos serán recibidos en su reino, ya que este es un puente para transitar juntos. E implica abandonar una creencia preciada entre algunos creyentes, los que creen que solo ellos son caritativos o que no se puede compartir este obrar inspirado por el espíritu santo con quienes mantienen diferencias de fe.

Hoy justo leía en mi libro preferido de espiritualidad que Jesús decía que la única manera de que los demás vieran su imagen visible en cada uno de nosotros es cumpliendo escrupulosamente (sic) con su ley: ‘el que ama al prójimo y a su familia ha cumplido la ley” rm 13, 8-10