Baje de peso de forma sana con la dieta de la pizza

Si necesita bajar de peso, es probable que piense en que va a tener que abandonar todas sus comidas preferidas; sin embargo, Pasquale Cozzolini, un chef italiano que vive en Nueva York, es la prueba de que esto no tiene porqué ser así. Bajó 51 kilos en nueve meses y jamás dejó la pizza.

Desde su transformación, que terminó en febrero del año pasado, pasea por los medios contando sus secretos y mantiene su figura –también su salud–. Además, publicó un libro ‘The Pizza Diet’, en el que cuenta su vida y especialmente todos los detalles sobre dieta.

Cuenta que llegaba a comer en tres restaurantes por día, donde probaba gran parte de la carta para poder aprender antes de abrir el suyo. Además, tomaba hasta tres botellas de gaseosa al día e incluso podía comer hasta 12 galletas Oreo en una jornada de trabajo. Aunque este estilo de vida fue perjudicial, no fue sino hasta 2015 cuando en una cita médica, el doctor le advirtió sobre sus riesgos cardíacos.

La pizza más saludable: la más clásica

Además de dejar el azúcar y adaptarse a nuevos hábitos alimenticios, empezó a hacer kickboxing dos veces por semana. De esta manera, su vida cambió y por eso este chef presenta algunos consejos para quienes desean bajar de peso sin la necesidad de dejar la pizza:

Si va a comer pizza, asegúrese de que venga de la receta de masa clásica: harina, levadura, sal y agua. Nada más. Esta suele fermentarse luego de 36 horas, lo que permite que la levadura “se coma” gran parte del azúcar y deje solo los carbohidratos complejos que se digieren más rápido en el organismo. “Si te comes una pizza, no necesitas nada más. Te ayuda a alejarte de la comida chatarra”, le explicó este hombre al New York Post.

Es posible comer una pizza italiana clásica con salsa de tomate, poca mozzarella, albahaca y unas gotas de aceite de oliva, recuerde que le hará bien a su salud. Además, Pasquale tiene el hábito de almorzar una de estas todos los días y de cenar con un plato de pescado y vegetales.

Mosca con los ingredientes de su pizza

Cuidado con lo que le agrega a la pizza. Los italianos suelen usar poco queso y ponerle vegetales frescos. Sin embargo, es importante adicionarle nutrientes y proteínas a través del brócoli, morrón, hongos y cualquier otro vegetal.

Es importante aclarar que es necesario dejar el consumo de dulces, golosinas y chocolates para que se vean los resultados.

Adicionalmente, base su alimentación en la comida mediterránea: verduras frescas, frutas, pescado, granos y grasas solo en forma de aceite de oliva.

Por último, para los snacks y desayunos consuma fruta y cereales sin azúcar.