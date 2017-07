Beber tres tazas de café todos los días para vivir más

El consumo de unas tres tazas de café al día puede tener efectos beneficiosos para la salud ya que se asocia con un menor riesgo de muerte, según dos estudios que publica la revista ‘Annals of Internal Medicine’.

El café, del que se calcula que en todo el mundo se consumen a diario unos 2.250 millones de tazas, contiene sustancias que pueden interactuar con el cuerpo como cafeína, diterpenos y antioxidantes, cuya cantidad puede variar según la forma de prepararlo.

El primer estudio, dirigido por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y el Imperial College de Londres, examinó a más de medio millón de personas en 10 países de Europa. Aquellos que bebían unas tres tazas al día tendían a vivir más tiempo que los que no la bebían, reportó el estudio.

“Encontramos que un mayor consumo estaba asociado con un menor riesgo de muerte por cualquier causa y específicamente por enfermedades circulatorias y digestivas”, dijo el autor principal Marc Gunter, del IARC.

Gunter indicó que debido a las limitaciones de la investigación no están “en condiciones de recomendar a la gente que beba más o menos café”, aunque los resultados “sugieren que un consumo moderado -unas tres tazas diarias- no es perjudicial para la salud y que incorporar el café a la dieta podría tener efectos beneficiosos”.

Los datos corresponden al mayor estudio realizado sobre sus efectos en la población europea, donde tanto su consumo como su preparación varían -desde el expreso italiano al con leche en Reino Unido-.

Los científicos estudiaron los datos, realizando los ajustes adecuados con factores como la dieta o el tabaquismo, y llegaron a la conclusión de que el grupo que consumía más café tenía un menor riesgo de muerte, frente a los que no lo tomaban. Sin embargo, la cuestión de con o sin cafeína no es fácil de diferenciar, pues no pudieron excluir que los bebedores de descafeinado sí hubieran consumido con cafeína en diferentes periodos de su vida.

En una muestra de 14.000 personas se analizaron los biomarcadores metabólicos, los cuales señalaron que los cafeteros “pueden tener, en general, hígados más sanos y un mejor control de la glucosa”.

La otra investigación

El segundo estudio, que incluyó a más de 180.000 participantes de diversos orígenes étnicos en Estados Unidos, encontró ventajas para la longevidad sin importar que el café tuviera cafeína o fuera descafeinado. Los consumidores tenían un menor riesgo de muerte por enfermedades del corazón, cáncer, derrame cerebral, diabetes y enfermedades respiratorias y renales.

Aquellos que bebían una taza al día tenían un 12 por ciento menos de probabilidades de morir en comparación con los que no bebían café. Aquellos que bebían dos o tres tazas al día reducían el riesgo de muerte en 18 por ciento.

“No podemos decir que beber café prolongará su vida, pero vemos una asociación”, dijo la autora principal Verónica Setiawan, profesora de medicina preventiva de la Keck School of Medicine de la Universidad del sur de California.

Si te gusta beber café, bebe! Si no eres bebedor, entonces tienes que considerar si deberías empezar

Los expertos advirtieron, sin embargo, que los estudios estadounidenses y europeos, publicados en los ‘Anales de Medicina Interna’, no demostraron que el café fuera realmente la razón por la que muchos bebedores parecían tener vidas más largas. Por el contrario, las investigaciones fueron de naturaleza observacional, lo que significa que mostraron una asociación entre el consumo de esta bebida y una propensión hacia la longevidad, pero no llegaron a probar causa y efecto.