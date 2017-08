Brote de lepra en Chile alerta a las autoridades

RT Fuente

En los últimos días, en Chile se habrían registrado tres casos de lepra, dos de ellos confirmados y el tercero está siendo analizado. Pero las autoridades sanitarias chilenas han preferido mantener el hermetismo y se han negado a confirmar la presencia de esa enfermedad en las regiones afectadas, informa el diario ‘Mercurio Antofagasta’.

La medida fue tomada para evitar la discriminación contra los extranjeros y las localidades afectadas, agrega el periódico. “No voy a señalar las localidades para no estigmatizar (…) aquí no hay que estigmatizar, no hay que pensar que son solamente los extranjeros que llegaron a nuestro país que pudieran enfermarse. El mundo se mueve con toda la sociedad por lo que podemos adquirir en cualquier parte enfermedades de distintos tipos”, dijo la ministra de Salud, Carmen Castillo.

Uno de los casos confirmados se trata de una ciudadana paraguaya, residente en la norteña región de Antofagasta, que ingresó al país desde Bolivia. Mientras que el tercer caso, a falta de confirmación, se presentó en la ciudad de Valdivia, en la región central de Los Ríos, de un ciudadano haitiano.

Los dos casos confirmados están siendo tratados y “han tenido una muy buena evolución”, mientras que el tercero está en etapa inicial de estudio, señala la prensa chilena. Además lamenta que estos casos han sido aprovechados por sectores xenófobos, que exigen restringir el acceso de inmigrantes a la nación sudamericana, aduciendo que muchos de ellos pueden traer plagas no deseadas.

Al respecto, la comunidad haitiana en Chile emitió un comunicado en el que instó a no discriminar a los inmigrantes. “Dejen de tirar mala onda, somos todos humanos, a cualquiera le puede pasar (…) La lepra tiene tratamientos y la xenofobia no”, señaló.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lepra es una infección crónica originada que afecta principalmente a los nervios periféricos, a la piel, a los ojos y a las mucosas de las vías respiratorias altas. La afección se caracteriza por la aparición de úlceras cutáneas, y provoca daños neurológicos que se traducen en falta de sensibilidad en la piel y debilidad muscular. Esta enfermedad es escasamente transmisible, muy tratable, con diagnóstico y tratamiento oportuno.