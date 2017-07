¿Es el dolor de cabeza motivo para ir al médico?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cefalea, mejor conocida como dolor de cabeza, es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Éstas se dividen principalmente en dos grandes tipos: las primarias y secundarias.

Las primarias, que representan el 90% del total de casos, son aquellas en las que el dolor de cabeza es el único síntoma, mientras que las cefaleas secundarias son aquellas que surgen a causa de una enfermedad concreta.

Entre las primarias, las formas más recurrentes corresponden a la migraña o jaqueca y a la cefalea de tensión. Los estímulos más frecuentes para éstas son el estrés, la tensión y el consumo de bebidas alcohólicas. También pueden generarse por la ingesta de ciertos alimentos, la menstruación, cambios climáticos, el esfuerzo físico, trastornos funcionales de los ojos, entre otros

La OMS estima que la prevalencia mundial de la cefalea (al menos una vez en el último año) en los adultos es de aproximadamente 50%. Al menos, entre la mitad y las tres cuartas partes de los adultos de 18 a 65 años han presentando una cefalea en el último año; y el 30% o más de este grupo han reportado una migraña.

La cefalea que se presenta 15 días o más cada mes se presenta en un 1,7% a un 4% de la población adulta del mundo. A pesar de las variaciones regionales, las cefaleas son un tema de salud mundial que es reportado por personas de todas las edades, razas, estratos socioeconómicos y zonas geográficas.

El doctor Francisco Pérez, gerente médico de Laboratorios Calox International de Venezuela, explicó que por ser un malestar común, el dolor de cabeza o cefalea en muchas ocasiones no es tomado en serio cuando se presenta, esperando muchas veces que el alivio llegue solo. Subestimar esta molestia puede ser riesgoso; pues la tensión constante que recibe el sistema nervioso central a causa de la molestia, podría complicarse en un cuadro de migraña crónica recurrente, el cual puede durar días e incluso semanas.

Alerta

El doctor Pérez explicó que las cefaleas originadas por tensión, se presentan en forma de dolor no muy intenso, pero sí continuo y constante, generalmente en ambos lados de la cabeza alcanzando, en ocasiones, la región cervical. Esta molestia es de moderada intensidad y no suele acompañarse de malestar adicional por la luz o por el ruido. Puede estar presente durante buena parte del día, pero no por ello impide a la persona desarrollar su actividad física habitual.

Por su parte la migraña o jaqueca es un trastorno con una base principalmente hereditaria, que se caracteriza por presentar episodios recurrentes de dolor de cabeza, que pueden estar localizados o ser generalizados. En algunos casos puede acompañarse con náuseas y vómitos.

“Las causas exactas de las migrañas son inciertas, aunque se han estudiado varias teorías. Se ha involucrado como origen principal la relajación anormal y la dilatación de vasos sanguíneos cerebrales por exceso de serotonina. Sin embargo, los factores desencadenantes son difíciles de identificar y diferentes en cada persona, pero los más frecuentes son: herencia, género (las mujeres sufren más de migrañas que los hombres), hormonas, estrés y ansiedad, abuso de alcohol, falta o exceso de sueño, factores medioambientales o componentes emocionales”, puntualizó el gerente médico de Calox International de Venezuela.

El galeno agregó que son muchas las opciones diseñadas para detener el progreso de cuadros migrañosos; una de ellas son los analgésicos que combinan acetaminofén, cafeína y dihidroergotamina, los cuales se conjugan en un efecto que disminuye notablemente el dolor de cabeza. Tal es el caso de Dol® y Dol Plus®, productos pueden tomarse cada 6 y 8 horas mientras se presente la condición.

Pérez destacó la importancia de visitar al médico, especialmente si el dolor de cabeza no cesa con la toma de analgésicos.