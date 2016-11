Kaspersky OS el sistema operativo anti hackers

La industria de seguridad informática, Kaspersky Lab, que ha operado desde los 90s, considera que la situación en base a los diferentes ataques informáticos que han recibido muchas empresas en los últimos años, en un número de ataques DDoS elevados, están poniendo en peligro la internet.

Estos ataques protagonizados por ciberdelincuentes, están poniendo en peligro la situación segura de las personas en internet. Desde comprometer información privada del público hasta el hacer perder a empresas la credibilidad sobre sus usuarios acerca que sus sistemas son seguros y luego, a donde se voltean todas las miradas, es hacia las compañías de seguridad que se ven comprometidas directamente por ser quienes le prestan los servicios de seguridad a estas empresas, para mantener a raya, los ataques externos.

Considerando la situación tan delicada que representan estos ataques, en Kaspersky Lab, han desarrollado su propia versión de un sistema operativo anti hackers, que no está basado en Linux u otro sistema. Lo que viene siendo el caso de un producto hecho desde cero.

El Kapersky OS funcionara desde un Switch layer 3, el cual está pensado para funcionar en redes con requerimientos extremos, para mantener seguros sus datos. Para esto han tenido que basarlo en una arquitectura de micronúcleo, permitiendo hacer diversas modificaciones (especificas) que demande el cliente.

Desde Kaspersky Lab, aseguran que para que algún hacker pueda complicar la situación de la plataforma, este necesitaría romper la firma digital, algo verdaderamente costoso de hacer con los computadores de hoy en día.

El aspecto en el que han optado por dejar en claro es que su sistema operativo no tiene nada de Linux, Eugene Kaspersky lo ha dejado en claro, de que su sistema operativo no está basado en el sistema abierto. Además, incluye en su comentario que las distribuciones populares no están diseñadas con la seguridad en mente. Razón por la que vio mayor facilidad de elección en programar el Kaspersky OS, desde cero.

Desde Kaspersky Lab hacen énfasis de que sistemas como el que han desarrollado, pueden proveer las bases para el desarrollo de dispositivos protegidos, involucrados en el IoT (Internet of Things). En la búsqueda de brindar la protección ante diferentes tipos de ataques, caso como el del ataque DDoS que sufrió DynDNS y que termino afectando a varios sitios web concurridos. Por ello y muchos otros casos los chicos y chicas de Kaspersky creen en la necesidad de construir dispositivos, que desde un principio, cercanos, a ser imposibles de hackear.