Las dietas yo-yo aumentan el riesgo de muerte

La obesidad está cada vez más extendida en el mundo y la variedad de dietas para intentar perder peso, también. Sin embargo, muchas personas que pierden peso lo recuperan rápidamente. Ahora, una investigación sugiere que perder y recuperar peso rápidamente de forma continuada (lo que conocemos como efecto yo-yo), puede aumentar el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca.

El estudio, llevado a cabo por el Hospital conmemorativo de Rhode Island en Pawtucket (EE. UU.) expone que estas dietas pueden ser nefastas para la salud, sobre todo para el corazón, incluso si no se tiene sobrepeso. Esta consecuencia se hizo palpable entre las mujeres mayores.

Para el experimento, los investigadores dividieron a 158.063 mujeres posmenopáusicas en cuatro categorías: peso estable, ganancia constante, pérdida de peso mantenida y ciclo de peso. Todas las voluntarias tuvieron un seguimiento de más de 11 años. Además se estableció peso estable como la capacidad de aumentar o perder no 4,5 kgs a lo largo de la vida adulta. Tras los 11 años, los expertos descubrieron que aquellas mujeres que tenían un peso normal al comienzo del estudio, pero luego perdieron y recuperaron peso tenían un riesgo mucho mayor de muerte cardíaca súbita, en comparación con las mujeres que mantuvieron un peso estable en todo el período.

El efecto de las dietas en las mujeres

De hecho, las mujeres con un peso normal que experimentaron posteriormente el efecto yo-yo tuvieron 3,5 veces más probabilidades de morir de paro cardiaco repentino que las mujeres cuyo peso permaneció estable. No hubo aumento de la mortalidad en las que aumentaron de peso pero no lo perdieron, ni en las mujeres que perdieron peso pero no lo recuperaron.

Según Somwail Rasla, líder del trabajo, la evidencia en este estudio sugiere que el sobrepeso en la edad madura aumenta el riesgo de muerte por dos tipos de enfermedades del corazón: enfermedad coronaria y muerte cardíaca súbita pero “es necesaria más investigación antes de realizar cualquier recomendación para la atención clínica con respecto a los riesgos del ciclo de peso, ya que estos resultados se aplican sólo a las mujeres posmenopáusicas y no a las mujeres de edad más joven o los hombres”.

Así las cosas, el mensaje parece ser que mantener un peso corporal estable es lo mejor para la salud general.