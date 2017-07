Resonancia multiparamétrica cerebral: imágenes precisas contra el cáncer

Nota de prensa Fuente

La resonancia multiparamétrica cerebral (RMC) es un estudio por imágenes sobre la forma y comportamiento de tumores en el cerebro. La RMC combina métodos convencionales de imagen con nuevas técnicas de análisis de difusión y perfusión que le ofrecen al médico tratante información integral desde el punto de vista de su estructura y funcionamiento, y cómo responden ante los tratamientos oncológicos.

Explica el doctor Gustavo Carrero, médico radiólogo, magister en física médica del Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes (CDD), que con la resonancia magnética cerebral, que combina elementos de la resonancia magnética clásica y de la tractografía cerebral “la información es más específica y detallada, y permite al médico tratante obtener ese dato sustentable para reorientar o permanecer en su línea terapéutica”.

El estudio analiza la respuesta de la lesión ante el contraste de gadolinio que recibe el paciente. “Se busca la presencia de microvasculaturas, tanto en lesiones benignas como malignas. Mientras más agresivas son las lesiones mayor microvasculatura y, por lo tanto, el comportamiento es muy diferente al del tejido sano” detalla Carrero. La técnica de difusión, continúa, “calcula de forma indirecta la densidad celular al medir cómo se mueven las moléculas de agua. Cuando hay mucha densidad celular las moléculas de agua no se mueven tan libremente como el resto del tejido sano. En un tercer plano está la tractografía que, sobre la base de un análisis matemático de los datos obtenidos, permite ver cómo están los haces de substancia blanca del cerebro, es decir, ver cómo están las carreteras o autopistas dentro del cerebro”.

El principal aporte de la RMC a la oncología, detalla Carrero, es que “orienta el conocimiento de cuándo un paciente responde o no adecuadamente al tratamiento y cuándo lo hace a medias. Permite determinar en el paciente que viene previo al tratamiento cuál es el estado basal y saber si el tumor es agresivo o no, cuál es su tamaño y otras características; y en el que se hace seguimiento posterior a su primera sesión de tratamiento arroja datos para evaluar si el tumor está respondiendo o no al tratamiento de una forma efectiva. Muchas veces los tumores conservan el tamaño pero han respondido al tratamiento porque hay cambios en la microvasculatura, o ha disminuido la densidad celular después que le aplicas radioterapia.

Por otro lado permite ver en pacientes que han tenido recaídas tumorales dónde están los bordes más activos de la lesión, y en tal caso de que haya que dar radioterapia enfocarse en ellos y no en las áreas que no tienen tanta densidad celular”.

A diferencia de otros estudios, explica, la RMC ofrece un “estudio detallado de la definición anatómica precisa de zonas del cerebro como la fosa posterior, donde se encuentra el tallo encefálico y el cerebelo, y además ofrece información sobre cómo está la actividad metabólica celular del cerebro, que es fundamental para verificar, por el consumo de glucosa, el nivel de agresividad del tumor”.

De hecho, continúa Carrero, “la resonancia multiparamétrica de cerebro le daría suficiente información al médico tratante para tomar decisiones en cuanto a si el tratamiento debe ser solo radioterapia, combinado con quimioterapia o si es quirúrgico, en ese orden. Lo último que se emplea es operar lesiones tumorales, a menos que sea algo muy puntual y que no comprometa áreas nobles del cerebro”.

El único elemento adicional es colocar contraste que es gadolinio y adicionalmente son diez minutos más que se toma el estudio para adquirir las imágenes. Las contraindicaciones para este estudio son las mismas que en otras resonancias, está totalmente contraindicado para personas con marcapasos, y tampoco en el caso de pacientes alérgicos al gadolinio que, según Carrero, no supera el 0.001% de los pacientes. Con los pacientes claustrofóbicos puede recurrirse a sedación. El paciente ingresa al resonador solo con la bata que se le entrega para el examen, no puede llevar prendas de metal. Le es tomada una vía periférica para suministrarle el contraste y luego ingresa al equipo donde permanece entre 35 y 45 minutos que es el tiempo necesario para realizar el estudio. La diferencia con una resonancia magnética convencional es que en el lapso de diez minutos se hacen los estudios funcionales de perfusión y difusión.

Los estudios de resonancia multiparamétrica de cerebro que se han efectuado en el CDD Las Mercedes han superado las expectativas de los médicos tratantes “porque la información que recibieron fue mucho más allá de la que esperaban”, apunta Carrero.

En el entorno mundial de la tecnología médica “con la resonancia multiparamétrica de cerebro practicada en el CDD Las Mercedes Venezuela se ubica, solo con un rezago de dieciocho meses, casi a la par de países como Estados Unidos donde se hace este tipo de estudios en centros como MD Anderson de Houston, el Hopkins, y en el Reino Unido donde hay dos centros importantes dependientes del Royal College of London” concluye Carrero.