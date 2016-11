Uber bajo la calidad de su servicio al recibir pagos en efectivo

Muchos dicen es que es bastante lamentable de que la famosa cultura de innovación que ha presentado Uber al pasar de los años, ahora este dañando la calidad de su servicio.

La decisión de comenzar a aceptar efectivo en los automóviles Uber nace a raíz de su propia cultura de constante innovación y de iniciar a crecer su negocio en el mercado latinoamericano. En el cual muchas de la personas no dispone de tarjetas de crédito pero constantemente si manejan efectivo.

Aunque suene un tanto paradójico, esta decisión de Uber es también un error, ya que confirman por lo que muchos taxistas protestaban sobre que no solo era un servicio de transporte y no había un intercambio de dinero directo con los conductores, lo que estaría convirtiendo a la unidad Uber en un auto pirata, ya que este no posee un permiso de la municipalidad para poder ofrecer el servicio a la ciudadanía como los taxis y que además de todo esto, expone a los conductores a posiblemente ser víctimas de la delincuencia.

Ahora bien, esto de aceptar efectivo de seguro expandirá a Uber en Latinoamérica, pero se está recayendo en los que serían esos viejos problemas de que el conductor no dispone de cambio para dar a los pasajeros, inseguridad, entre muchos otros. Lo cual para muchos, Uber se estaría convirtiendo en un taxi cualquiera, ya que se presenta una degradación de la calidad de su servicio. Eso por no hablar de la omnipresente tarifa dinámica.

El pasajero promedio, estoy seguro, seguirá usando el servicio. Pese a los efectos de su estrategia, Uber sigue beneficiándose de la innegable eficiencia de su plataforma y del invaluable carisma de la mayoría de sus conductores.

A pesar de todo, muchos son los usuarios que seguirán utilizando el servicio (a pesar de lo antes expuesto) ya que Uber sigue teniendo una muy eficiente plataforma y gran cantidad de conductores con mucho carisma.

Muchos expertos dicen que esta estrategia de Uber es para decir presente en el mercado latinoamericano, y que los problemas que han estado presentando, tan solo será cuestión de tiempo para que la empresa resuelva los inconvenientes y mantenga su alto estándar e impecable presencia, ya sea recibiendo pagos en efectivo o con tarjeta de crédito por parte de sus usuarios, los cuales sin duda se mantendrán fieles al servicio.