El gas es un dolor de cabeza

En vista de los problemas que se han presentado debido a la falta del servicio de gas en la mayoría de las zonas que comprenden el municipio Ribas y adyacencias en los últimos meses, son muchos los que se las han tenido que arreglar para resolver esta situación por sus manos y tener como cocinar sus alimentos.

En más de una ocasión los ciudadanos han manifestado molestia a causa de la ausencia de este servicio. El señor Gerónimo Rodríguez, explica al respecto que “en la oficina de Gas Comunal, la gente va a solicitar el servicio y le dicen a uno que dentro de 25 días se lo van a instalar. Pasan varios días y nada, cuando tu llamas para saber qué pasa, simplemente no contestan, es un pésimo servicio”.

Asimismo, añadió que “es por eso que la gente busca otras alternativas, yo tuve que buscar gas en Maracay y me salió más caro. De paso los bachaqueros se aprovechan de esta situación y claro, lo venden más caro. Antes el gas te llegaba en 3 días, ahora te dan excusas tontas como que no funciona la batería, o el camión no prende, eso no es problema de uno. Ellos deben resolver, porque hay gente enferma que necesitan sus alimentos y el servicio ha sido realmente deficiente”.

En este sentido, Mary del Toro, manifestó que no tiene gas desde hace aproximadamente 5 meses por lo cual se ha visto obligada a cocinar con leña. “Tengo que alimentar a mis hijos y solo he podido resolver cocinando con leña, así como se hacía antes. En vez de avanzar, vamos es en retroceso, porque no deberíamos tener este tipo de problemas, aparte de que cocinar a leña es incómodo es un daño para los pulmones, realmente temo por la salud de mis hijos”.

Por otro lado, un ciudadano expresó que tiene 3 meses sin el servicio. “Soy del municipio Revenga y por allá no llevan el gas. Es por eso que debo usar una cocina de una sola hornilla, en Ebo Gas se hacen protestas a cada rato por la falta de gas y nunca dan solución”, expresó.

Del mismo modo, agregó que “muchas familias no tienen gas, excepto algunas que viven en Zuata y Las Mercedes, pero porque pagan comisiones”