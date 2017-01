5 datos importantes sobre el VPH

El VPH es una de las dolencias más extendidas, pues un gran porcentaje de la población mundial lo padece. Aunque el virus de papiloma humano es precursor del cáncer de cuello uterino, no caiga en pánico. Buenos hábitos de vida son un escudo poderoso contra el flagelo.

1. Las mujeres jóvenes son las más proclives a padecer infección por VPH. A medida que avanzan en edad, el porcentaje de afectadas ser reduce notablemente, por el trabajo incesante que hace la “memoria” del sistema inmunológico.

2. Los hábitos saludables son el principal escudo: alimentarse bien, ejercitarse con frecuencia, buen manejo del estrés, no fumar y mantener una actitud positiva no solo le ayudará a eliminar el VPH, sino que le garantizará una larga, feliz y productiva vida.

3. Cuidado con las lesiones verrugosas vulvares: no se afeite, no mantenga relaciones sexuales hasta que hayan desaparecido las lesiones visibles (un mes), use preservativos y evite el uso de pantis tipo hilo dental (por tres meses). Esto evita la siembra local del virus, principal causa del fracaso del tratamiento.

4. El VPH no tiene cura inventada, pero se tiene la certeza de la curación espontánea. Ya que los estudios han demostrado que el 70 % de las infecciones recientes por VPH desaparecen en un periodo de 12 meses, y tanto como el 91 % han desaparecido en 2 años. La duración media de las infecciones recién adquiridas es de 8 meses. El VPH tipo 16 es más resistente que otros serotipos; sin embargo, la mayor parte de las infecciones por VPH-16 han desaparecido al cabo de 2 años. Se cree que el desarrollo progresivo de inmunidad contra el VPH es la causa de la eliminación del ADN viral VPH.

5. La persona infectada por VPH debe tener paciencia mientras el organismo se encarga de eliminar el virus del sistema. A la mujer se le recomienda un control ginecológico regular y a evitar el pánico infundado y se le ruega huir de los “tratamientos” no aceptados médicamente, curas milagrosas o procedimientos mutilantes innecesarios.