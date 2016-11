Así lucía Alicia Machado durante su participación en Playboy

Alicia Machado Fajardo (Maracay, Venezuela, 6 de diciembre de 1976) es una actriz, cantante y modelo venezolana y estadounidense, ganadora del Miss Venezuela 1995 representando al Estado Yaracuy.

Luego obtuvo el título de Reina Mundial del Café en 1996 y posteriormente se coronó como Miss Universo 1996, siendo la cuarta venezolana en obtener el título de reina universal.

En 2016, Machado se convirtió en ciudadana estadounidense, residiendo en la ciudad de Los Ángeles (California).

Alicia Machado mucho más que una simple Miss

Poco después de haber obtenido el título de Reina Mundial del Café 1996, en San Salvador (El Salvador), se fue a los Estados Unidos para representar a su país (Venezuela) en el Miss Universo, y a pesar de no ser la favorita, Machado en contra de todos los pronósticos ganó en la noche del viernes 17 de mayo de 1996, el Miss Universo 1996, entre 79 aspirantes, evento celebrado en el Aladdin Theatre for the Performing Arts de Las Vegas.

Además, su compatriota Jacqueline Aguilera, también ganó la corona de Miss Mundo de 1995, marcando la segunda vez que Venezuela gana los dos títulos del mundo de concursos de bellezas simultáneamente.

El reinado de Machado fue polémico por un escándalo, provocado por el multimillonario Donald Trump, y que tenía que ver con su notable aumento de peso poco después de su triunfo aumentando así 18 kilos (40 libras), y después de que éste la obligara en enero de 1997 a hacer ejercicios frente a cientos de fotógrafos, camárografos, y reporteros en Nueva York (Estados Unidos).

El incidente la llevó directo a la fama, siendo hasta ahora la Miss Universo más publicitada.