Kate Moss posa completamente desnuda

La cantante Jennifer Lopez, la diseñadora Donatella Versace, las actrices Jessica Chastain y Taraji P. Henson y la modelo Kate Moss fueron las protagonistas de una elegante fotografía para la nueva portada de W Magazine, que sin duda quedará para la historia.

Las mujeres se repiten en el interior de la edición, pero con imágenes individualizadas y entrevistas en profundidad.

El regreso de la hermosa Kate Moss

Por ejemplo, Donatella Versace lo hace con un vestido de su firma y Jessica Chastain, con uno de Alexander McQueen, sin embargo sólo hay una de ellas que se atreve al desnudo completo ante el lente de los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott.

Kate Moss a sus 43 años, radiante y confiada, posa desnuda y habla de por qué no es la primera vez que posa sin ropa.

“Desde mis inicios, los fotógrafos siempre me han hecho quitar la ropa aunque no me gustase del todo mi cuerpo. Sólo tenía que sentirme cómoda con estar desnuda”, dijo Kate Moss.