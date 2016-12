La sensual figura de Alice Matos

Alice Matos, una de las más grandes empresarias de la industria del fitness en Brasil, gracias a su marca labellamafia, llegó a Maracaibo para compartir con toda su fanaticada.

Sensual y explosiva lució la atleta en su visita a la tienda Sport Running, ubicada en el centro comercial Lago Mall, donde se tomó fotografías con los más fieles seguidores del mundo de los ejercicios.

Alice Matos se muestra con todo

En su encuentro con la prensa, Alice se manifestó contenta con el recibimiento del público.

“La respuesta de la gente ha sido muy buena y muy grande. Me siento muy feliz”, declaró a La Verdad con dificultad en su pronunciación en español.

Sobre sus inicios explicó que “labellamafia nació en 2007. Empezamos con una línea casual después en 2011 comenzamos a producir la línea fitness debido a la amplia demanda. En 2013 comenzamos a vender para varios países como Holanda, Estados Unidos y Colombia”.

Según Matos, las prendas de esta marca “son una motivación para las personas. Tú te pones cualquiera de nuestra ropa, te ves en el espejo y sientes ganas de comerte el mundo. Te ves mucho más bella”.

Sin secretos Alice Matos

Al preguntarle sobre el secreto que se esconde detrás de ese “cuerpo perfecto”, la sudamericana no titubeó en explicar que “cuando gozas lo que haces es más fácil lograrlo. Me gusta alimentarme bien y hacer actividades físicas. No hay secretos para estar en forma solo se necesita disciplina y enfoque”.

La deportista se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales y en promotora de una vida saludable. Cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram y más de 200 mil likes en Facebook.