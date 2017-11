Las 15 fotos más sexies de Winona Ryder, una de las protagonistas de “Stranger Things”

En el 2001 protagonizó un escándalo cuando fue arrestada por robo en Beverly Hills, acusada de robar en ropa y accesorios en un local. Al año siguiente fue sentenciada a tres años de libertad condicional, una multa de más de siete mil dólares y trabajos comunitarios. Pero su trabajo en cine no se detuvo con éxitos como Zoolander, Mr. Deeds, S1m0ne, The last word, Star Trek, El cisne negro y Frankenweenie.