Paris Hilton se deja ver muy sexy en las playas de México

Paris Hilton, la socialité ha compartido con sus seguidores diversos detalles de lo que ha sido su vida lejos de los reflectores en sus divertidas vacaciones en Tulum.

Fue desde algún íntimo lugar en este paradisíaco destino, que Paris compartió algunas palabras emotivas con sus fanáticos.

“Hasta que no abras tus alas, no tendrás idea de lo lejos que podrás volar”, comentó la guapa Dj, quien usó un llamativo outfit para estas fotografías. Agregó: “Ella es como una mariposa, hermosa al mirarla pero difícil de atrapar”.

La belleza de Paris Hilton

Paris Hilton (Nueva York, Estados Unidos, 17 de febrero de 1981) es una empresaria, autora, modelo, actriz, diseñadora y cantante estadounidense. Es bisnieta de Conrad Hilton (fundador de los Hoteles Hilton).

Paris Hilton comenzó a ser conocida por su aparición en la serie de televisión The Simple Life, junto con su compañera y mejor amiga de la infancia Nicole Richie. Es conocida por varios papeles secundarios en películas como Zoolander, Wonderland, The Cat in the Hat y La casa de cera.

Lanzó su primer álbum de estudio en 2006 Paris, el cual aunado al exitoso «Stars Are Blind» que debutó en el número uno de los Billboard Dance.

Como resultado de varios incidentes legales, Hilton cumplió una condena de amplia difusión en la cárcel del Condado de Los Ángeles, California en 2007, acusada de conducir bajo la influencia de alcohol con un 0.08% de dicha sustancia en la sangre.

En 2009 volvió a la música con su polémico sencillo «Paris for President», contestando a todas las críticas sobre su estilo de vida, poniendo en alto sus ideas como si fuera a lanzarse a la presidencia, En el mismo año se dio a conocer que Hilton fue al mismo colegio que la ahora famosa cantante y compositora Lady Gaga, en la promoción del entonces novedoso Nokia 5800.

Es un claro ejemplo de una Celebutante, la celebridad que se eleva a la fama no por su talento o trabajo sino por su riqueza heredada y estilo de vida controvertido, Ahora posee una fortuna de 1.300 millones, a lo que ella mencionó que Son frutos de las altas ventas dadas por sus 14 fragancias y sus otros trabajos.