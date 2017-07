Rihanna regresa más sexy que nunca

La cantante estadounidense Rihanna se presentó a la premiere de Valerian and The City of a Thousand Planets, con un vestido de un rojo intenso y un push-up intenso, con el cual estallaron las redes sociales.

La cantante y actriz optó por realzar su busto con un push-up que dejó en el olvido al vestido de suave rosa que lució en la presentación realizada en Los Angeles de la película de Luc Besson que protagonizan Cara Delevingne y Dane DeHaan.