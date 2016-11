Scarlett Johansson la mujer más sexy con vida

Los años pasan por todo el mundo. Y Scarlett Johansson puede decir que cada año que pasa le sienta mejor.

Comenzó su carrera como niña prodigio y, de la noche a la mañana y después de muchos exitosos trabajos es una de las indispensables en Hollywood.

Después de haber sido una de las musas del cine de autor, la actriz decidió rendirse ante los grandes taquillazos de la mano de Marvel. Y así es como ha participado en grandes títulos como Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014) y Avengers: Age of Ultron (2015). Sin embargo, nunca ha querido abandonar el género que tan buenas alegrías como Her y Lost in Translation, esta última por la que estuvo nominada al Globo de Oro.

Scarlett Johansson y su fama con Lost in Translation

Fue esta última la cinta que la catapultó a la fama.

Se recorrió el planeta entero recogiendo premios y logró que la industria del cine americano se fijase en ella para sus próximos proyectos. Sólo tenía 19 años y de pronto se convertía en una de las mujeres más deseadas.