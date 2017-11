Discordia entre Chyno y Nacho

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, emitió unas fuertes declaraciones reprochando los comentarios -a su juicio sarcásticos- que hiciera Chyno Miranda en el programa de farándula “El Gordo y la Flaca” donde hablaba sobre la problemática actual de su excompañero de salir del país.

Esta polémica se presentó luego que los conductores del programa de farándula le preguntaran, qué si después de su separación había tenido algún tipo de contacto con Nacho, a lo que contestó : “nosotros no hemos conversado desde hace un par de meses, de hecho en estos días le comuniqué con parte del equipo de él para decirle que la inmigración de acá de los Estados Unidos me había comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente a los Estados Unidos”.

Luego de esta entrevista Nacho utilizó sus redes sociales en donde respondió al comentario de Chyno: “Oye para los amigos míos que se la tiran de inteligente como que si no hubiese estudiado, que creen que yo no se que puedo entrar a Estados Unidos con mi residencia ANIMAL. Lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte, BESTIA ¿tu crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto?”, declaro el cantante.

Además, Nacho tildó de “irresponsable e inepto” a alguien que hable sobre su situación con su pasaporte sin estar “en sus zapatos”. También ofreció disculpas a sus seguidores por tal reacción en sus redes sociales.

Las críticas no tardaron en llegar entre sus grupos de seguidores, por lo cual Nacho tuvo que salir nuevamente al paso de los comentarios para aclarar en su cuenta en Instagram, que no se disculpa por lo que dijo.

“Me parece bastante desalmado de una persona quererse hacer el gracioso con la situación tan difícil que estoy viviendo, haciendo comentarios sarcásticos que sugieren que mis hijos están enfrentando mi ausencia por más de 60 días porque a mí me da la gana”, afirmó a través de su cuenta en Instagram.

Tildó a Chyno de ser unn “falso” por pretender estar pendiente de su situación: “Ninguno de los que dicen ser mis súper amigos se han manifestado y no voy a aceptar que venga el más falso a decir babosadas, y miren que mucho que lo ha hecho últimamente, tratando de conquistar público a través de la lastima, dejándome como el malvado que lo abandonó y lo dejó solito”.

También fue critico con los fans que se opusieron a la actitud del cantante, argumentando que “No quiero asumir el peligro de tener a alguien que hoy te venera y te ama y que mañana cuando no hagas todo perfecto y a su manera, te odia”.