Jorge Valero denunció golpismo

El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero señaló que dirigentes de la oposición son operadores de “golpismo” y por ende “no pueden imponerle su agenda a la patria de Bolívar”.

Valero destacó que el presidente Nicolás Maduro está está listo para reunirse y verle las caras a los voceros de la oposición, para pedirles que rectifiquen y cesen la violencia y el golpismo”.

“Es la hora de los dialogantes y no de los violentos y terroristas. Es la hora del entendimiento y la tolerancia y no de la diatriba virulenta. Es la hora de cerrar filas en defensa de la soberanía y no de entregar el suelo patrio a poderes foráneos. Es la hora de defender la Constitución Bolivariana y no de violarla”, sentenció.

En ese sentido, el embajador denunció que “Dirigentes de Primero Justicia y Voluntad Popular son operadores del golpismo y la violencia; lideran bandas armadas y terroristas que tiñen de sangre calles del país y destruyen patrimonio público y privado de la nación”.

Enfatizó que “los violentos y los terroristas no pueden imponerle su agenda a la patria de Bolívar”, dijo ante la Organización de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza.

“Estos grupos fascistas, transgreden el derecho a manifestar pacíficamente, realizan acciones repudiables y someten a miles de personas al desasosiego, a la intranquilidad e impiden el ejercicio del derecho humano al libre tránsito”, remarcó.

Señaló que los sectores democráticos que aún existen en la oposición -sometidos al chantaje de los violentos-, deben reaccionar, recuperar la sindéresis y mostrar respeto por la institucionalidad democrática de la nación.

Afirmó que la obsesión por el poder y los cálculos electorales no pueden sobreponerse al interés nacional.

“Ni el Departamento de Estado de Estados Unidos y sus acólitos, ni Almagro, ni ningún otro ente foráneo pueden decidir el destino de nuestra nación”. puntualizó.