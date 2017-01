Mamá Activa: la transformación de ser madre

Desde el día que nos dicen “estas #embarazada” nuestro cuerpo/mente/corazón inician la transformación para ser canal de tan indescriptible milagro.

Sin duda alguna, lo buscabas o no el saber serás madre te cambia la vida y la continúan cambiando cuando llegan al nacer y en su #crecimiento también👶🏻🚼👧🏽siempre llevándote al síguete nivel, tu mejor versión.

Esa que pensabas no lograrías ser, esa transformación. Te conviertes en eso y más por ellos.

Es la primera vez que me enfermo tan duro desde que #SoyMamá y se unió a un brote de Ems que no duerme ni siestas más de 2h seguidas.

Fueron días de combinación letal como ustedes lo saben, es también la primera vez que estoy “sola” sin ese apoyo familiar por la denuncia de violencia de género.

No había dudado tanto en mi capacidad de ser madre como en estos días, el agotamiento físico, anímico y mental me llevaron de risas, paranoia (cualquier ruido me alteraba) y llanto desenfrenado.

#SerMamá es la mayor transformación de nuestras vidas

Me pregunté si es que no todas estamos hechos para ser #padres, si debí ser menos entregada, más liberal, no haberle dado pecho dar fórmula o combinarla para “recibir más ayuda”, si no debí hacer #colecho, si debí dejarla llorar desde pequeña en su cuna y “se acostumbrará” a que la vida es así, no siempre porque llores todo se solucionara.

Y fue justo allí donde reaccione, me dije “aunque no lo puedas solucionar, que sepa estás allí hará la diferencia”.

Recordé es por eso decidí brindarle una #CrianzaRespetuosa porque NO deseo se cuestione todo en su vida o sobre exija que es lo que nos han enseñado en esta sociedad, al infinito “trata más” sin descanso, sin quejas, sin llantos ¡TRATA MÁS y NO!.

Solté esa escuela que me inculcaron y la incendie.

No somos máquinas,no hay que tratar más cuando estás agotado y solo necesitas descansar para recuperar, quizás gritar, llorar o quedarnos en pausa.

Unos minutos para drenar y volver a ti está bien por pedir un “STOP” no eres menos fuerte, débil o incapaz. ERES HUMANO y qué maravilloso eres.

A todas las #MadresReales que estén dudando dense un STOP y ¡felicítense! 🎉 lo estás haciendo FENOMENAL 📸izq: 3días sin 😴2h seguidas💀/📸derecha:dormi 5h corrida #VidaCaoticamenteHermosa

