Abatido “El Luisito” al enfrentar al Cicpc

Un peligroso delincuente, apodado como “El Luisito”, señalado de perpetrar varios robos a residencia en Maracay, resultó muerto luego que presuntamente se enfrentara a tiros con funcionarios de la Subdelegación del Cicpc del 9.

Así lo dio a conocer el comisario Leonardo Peña, jefe de este despacho del Cicpc, quien identificó al occiso como Luis Eduardo Hernández Ocio (25), mejor conocido como “El Luisito”, quien presuntamente luego de cometer un robo a una residencia en Maracay, se enconchó en el sector de Fundabarrios, en Rosario de Paya, municipio Santiago Mariño.

En este sentido, señaló el comisario Peña, los funcionarios realizaron las pesquisas e investigaciones, dando con la guarida de “El Luisito”, quien no acatando la voz de alto, prefirió enfrentarlos utilizando un revólver calibre 38 cañón corto.

Peña no descartó que el mismo se encuentre señalado en otras fechorías delictivas perpetradas en Turmero, no obstante, van a seguir con las investigaciones.