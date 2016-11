Degüellan a una madre y a sus dos hijos

A las 10 de la noche de este domingo, la comunidad de La Gruta en el municipio Revenga fue estremecida con triple homicidio de una madre y sus dos hijos que fueron degollados dentro de su domicilio.

Las víctimas fueron identificadas como Elis María Brito Palomo (40), Melina Nobrega Brito (19) y Joifer Sosa Brito (7).

Los cadáveres fueron encontrados por la cuñada quien dio parte al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes al llegar a la casa encuentran los tres cuerpos degollados con una nota que decía “Estuvimos esperando, como no llegaste te dejamos un regalito en el lavandero, espero haber hecho bien el trabajo, me llevé algunas cositas, espero no te molestes, no es personal. Firmando como “El Mercenario”.

Para conocer más detalles de sobre esta noticia compra mañana la versión impresa de El Clarín